تايسون فيوري من إسطنبول: سأعود للثأر من أوسيك وأروني المال لأواجه جوشوا

إسطنبول- في مشهد صاخب يشبه نزالات الملاكمة الكبرى أطل بطل العالم السابق للوزن الثقيل البريطاني تايسون فيوري على جمهور مؤتمر الاتحاد الدولي للملاكمة (آي بي إيه) في إسطنبول ليفجّر بأسلوبه الساخر مفاجآت بشأن مستقبله على الحلبة.

وفي حضور حاشد من الصحفيين ونجوم الملاكمة أطلق فيوري -الذي كان محط الأنظار في المؤتمر العالمي الذي اشتمل على فقرات عدة على مدار اليوم الأربعاء- تصريحات نارية ومباشرة وبروح مرحة كعادته.

ولم يخلُ حديث فيوري من روحه الساخرة، لكنه شدد على أن زوجته باريس كانت حاضرة في قرار الاعتزال، مؤكدا أنها ستكون حاضرة في قرار العودة.

وأشار "ملك الغجر" -كما يطلق عليه- إلى احتمال عودته الأسبوع المقبل، لكنه اشترط نزالا ثالثا مع أوسيك، وبينهما إشارات لمواجهة أنتوني جوشوا ومفاجأة مستقبلية كبرى لم يعلن عنها.

وبدا فيوري وكأنه لا يزال الرقم الأصعب في الملاكمة العالمية رغم اعتزاله.

وكشف الملاكم البريطاني أنه رغم اعتزاله فإن عروض العودة إلى الحلبة تنهال عليه، مما يؤكد مكانته الاستثنائية في عالم الملاكمة.

وقال "في الساعات الست الماضية تلقيت 4 عروض للعودة، وسأفكر جيدا، باريس زوجتي دعمتني في كل خطوة، ربما (مازحا) لأنها تريد أن أخرج من البيت، أو لأنها شريكتي حتى النهاية".

وتحدث فيوري عن شغفه الدائم بالملاكمة والفراغ الذي يشعر به خارج الحلبة قائلا "كل صباح أستيقظ وألاكم الهواء، من الصعب الابتعاد عن الشيء الذي ولدت من أجله".

وحدد فيوري غايته بمواجهة ثلاثية مع الأوكراني أولكسندر أوسيك في المملكة المتحدة، حيث يرى أنه لم يُنصف في النزال الماضي.

وقال فيوري "قد أكون في الـ66 حين أقرر العودة أو أعود الأسبوع المقبل، لو عدت فسيكون من أجل مواجهة أوسيك، لكن بشرط نزال عادل في إنجلترا".

إعلان

وأعلن فيوري اعتزال الملاكمة في يناير/كانون الثاني الماضي بعد أقل من شهر من هزيمته أمام أوسيك في فيديو قصير نشره اليوم الاثنين على شبكات التواصل الاجتماعي.

وجاء الإعلان بعد يومين فقط من كشف المروج إيدي هيرن أن ملعب ويمبلي الشهير كان مخصصا لمواجهة بين فيوري وأنتوني جوشوا في الصيف.

لكن فيوري عندما سُئل اليوم في إسطنبول عن مواطنه أنتوني جوشوا أبدى انفتاحه لمواجهته أيضا، مشترطا أن تكون الصفقة مناسبة ماليا بقوله "أنتم تسألون عن جوشوا؟ أروني المال فقط".

وأوضح فيوري أن سبب اعتزاله رغم شغفه بالملاكمة نابع من حرصه على حالته الصحية الجسدية والنفسية "لقد فزت بكل الأحزمة، لكن هل حب الملاكمة أهم من صحتي؟ الصحة هي ثروتي".

واختتم فيوري تصريحاته بمشروع ضخم غامض لم يفصح عنه قائلا "هناك شيء أكبر قادم أكبر من نزال جوشوا وأوسيك ودوبوا وأكبر من أي محطة تلفزيونية".

اعتزال للمرة الثانية

وسبق أن علن فيوري اعتزاله الملاكمة نهائيا في أبريل/نيسان 2022 بعد فوزه على ديليان وايت، لكنه عاد بعد 6 أشهر لمواجهة ديريك تشيسورا في نزال ثلاثي على ملعب توتنهام.

ويبلغ سجل فيوري 34 انتصارا -منها 24 بالضربة القاضية- مقابل تعادل واحد وهزيمتين.