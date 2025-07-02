برسالة واتساب.. أياكس أمستردام يستغني عن 7 لاعبين دفعة واحدة

أبلغ نادي أياكس أمستردام، المنافس في الدوري الهولندي لكرة القدم، عددا من لاعبيه بالاستغناء عن خدماتهم بالموسم المقبل بطريقة غريبة.

ولا يمر الفريق الهولندي بأفضل أيامه إذ خسر لقب الدوري المحلي في الموسم الماضي 2024-2025 بالجولة الأخيرة، بعد أن كان متقدما على فينورد بفارق 10 نقاط قبل 5 جولات من النهاية، كما أنه لم يحقق أي لقب منذ نهاية موسم 2021-2022.

وسعيا منه لتحقيق أقصى استفادة مالية ممكنة، أبلغ أليكس كروس المدير الرياضي لأياكس 7 من لاعبي الفريق قرار الاستغناء عنهم برسالة عبر تطبيق المراسلة الشهير "واتساب".

AJAX LE AVISÓ POR WHATSAPP A SIETE JUGADORES QUE NO SEGUIRÁN 📲❌ 👔👋 Alex Kroes, actual director deportivo, les comunicó que no serán considerados por el entrenador John Heitinga para la próxima temporada 📝👎 ¿Los borrados? Chuba Akpom, Carlos Forbs, Borna Sosa, Kristian… pic.twitter.com/VgyVBrXrVJ — Diario Olé (@DiarioOle) June 30, 2025

وأبلغ كروس بنفسه هؤلاء اللاعبين أنهم سيكونون خارج خطط المدرب الهولندي جون هيتينغا بالموسم المقبل.

وشمل القرار كلا من تشوبا أكبوم، وكارلوس فوربس، وبورنا سوسا، وكريستيان هلينسون، وكريستيان راسموسن، وغاي غورتر وبرانكو فان دن بومن.

ومُنع اللاعبون السبعة من دخول موقف السيارات ومرافق النادي الأخرى بعد آخر حصة تدريبية خاضوها مع الفريق.

ورغم أن طريقة الإبلاغ تُعد "بعيدة عن المثالية" وفق وصف صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن اللاعبين ووكلاءهم أصبحوا على دراية بنوايا النادي وذلك يتيح لهم الوقت الكافي للبحث عن وجهات جديدة.

🚨 Alex Kroes, directeur sportif de l’Ajax, a indiqué la sortie à 7 de ses joueurs.. 𝘃𝗶𝗮 𝘂𝗻 𝗺𝗲𝘀𝘀𝗮𝗴𝗲 𝗪𝗵𝗮𝘁𝘀𝗮𝗽𝗽 ! 😬📲 🇵🇹 Carlos Forbs

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Chuba Akpom

🇭🇷 Borna Sosa

🇮🇸 Kristian Hlynsson

🇩🇰 Christian Rasmussen

🇳🇱 Jay Gorter

🇳🇱 Branco van den Boomen 🗞️ @telegraaf pic.twitter.com/bY8Sf69eyu — Football Actu (@FootActu_2) June 28, 2025

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ولا يزال أياكس أمستردام يعاني من تبعات الإدارة الرياضية السابقة بقيادة سفين ميسلينتات سواء على الصعيد الرياضي أو الاقتصادي.

وأشارت صحيفة "تلغراف" الهولندية إلى أن القرار تم اتخاذه بفتح صفحة جديدة في مرحلة هيتينغا الذي تولى المهمة خلفا للمدرب فرانشيسكو فاريولي، وكانت الخطوة الأولى إبلاغ اللاعبين المستبعدين بالاستغناء عنهم.

وتأتي هذه الخطوة عكس ما حدث الموسم الماضي، حين قرر فاريولي اصطحاب قائمة موسعة إلى فترة الإعداد للموسم الكروي 2024-2025.

وتأمل الإدارة الرياضية لأياكس أمستردام الحصول على عوائد مالية جيدة من بيع هؤلاء اللاعبين خاصة الثلاثي أكبوم وفوربس وسوسا، الذين اعتُبروا أكبر رهانات المدير الرياضي السابق ميسلينتات.

وكان أياكس قد دفع 12.3 مليون يورو للتعاقد مع أكبوم من ميدلزبرة الإنجليزي، و14 مليون يورو لجلب فوربس من مانشستر سيتي الإنجليزي و8 ملايين يورو للتعاقد مع سوسا من شتوتغارت الألماني، وذلك في صيف عام 2023.

لكن الثلاثي المذكور لم ينجح مع الفريق لتتم إعارتهم بالموسم الماضي 2024-2025، قبل إبلاغهم بالاستغناء عنهم.