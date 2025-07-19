يوفنتوس يتوصل إلى اتفاق مع الإنجليزي سانشو

ذكرت تقارير إعلامية -السبت- أن نادي يوفنتوس الإيطالي توصل لاتفاق مع مانشستر يونايتد الإنجليزي لضم جناحه جادون سانشو.

ووفقا لشبكة "سبورت ميدياست" فإن يوفنتوس توصل لاتفاق بشأن ضم سانشو (25 عاما) بعقد يمتد حتى 2029 مقابل حصول اللاعب على 6 ملايين يورو سنويا.

وأشارت إلى أن يوفنتوس عرض دفع 17 مليون يورو بجانب حوافز أخرى لإقناع مانشستر ببيع سانشو الذي قضى موسم 2024 معارا لبوروسيا دورتموند الألماني قبل إعارته إلى تشلسي في الموسم الماضي.

ولعب سانشو في فريق الشباب لواتفورد ومانشستر سيتي، ووقع أول عقد له مع بوروسيا دورتموند عام 2017 وعلى مدار 4 مواسم مع النادي، شارك في 137 مباراة وفاز بكأس السوبر الألماني في 2019 وكأس ألمانيا في موسم 2020-2021.

وعاد سانشو إلى إنجلترا لينضم إلى مانشستر يونايتد عام 2021، وفاز بكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة في موسمه الثاني، ثم عاد إلى دورتموند على سبيل الإعارة، ووصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا 2024.

وكان سانشو جزءا من منتخب إنجلترا للشباب الذي فاز بكأس العالم تحت 17 عاما في 2017، وظهر لأول مرة مع المنتخب الأول عام 2018، وشارك لاحقا في بطولة يورو 2020.