شاهد.. زورق فريق أسطورة التنس نادال ينجو من حادث خطير

وجد فريق نجم التنس العالمي السابق الإسباني رافائيل نادال نفسه في خضم حادثة مروعة تركت الكثيرين في حالة من التوتر بعد ظهر اليوم السبت في مدينة موناكو الفرنسية.

وشهد فريق نادال الممثل بالفرنسي توم شياب، تصادما دراماتيكيًا بقارب آخر يمثل الفريق البرازيلي كلاور غروب خلال التصفيات المؤهلة لبطولة العالم للزوارق فائقة السرعة، مما أدى إلى إيقاف الجولة فورا مع رفع العلم الأحمر.

ويشارك في هذه المنافسة البحرية المثيرة فريق "إي 1 تيم رافا" (E1 Team Rafa)، الذي يحمل اسم المصنف الأول عالميًا سابقًا في كرة المضرب، رافائيل نادال.

بعد الحادث المروع، لم يستطع نادال المعروف بحبه للبحر، إخفاء قلقه واصفًا المشهد: "كان الأمر مرعبًا، وكنت قلقًا للغاية عندما شاهدت الحادثة من المدرجات، أعتقد أننا كنا محظوظين بعض الشيء، والأهم من ذلك أن القائد بخير ولم تسجل إصابات".

A huge crash between Team Brazil and Team Rafa 😳

Marit Stromoy got caught in the wake of Team AlUla before crashing into Tom Chiappe. Both pilots have been checked and are okay. pic.twitter.com/jt7n5a7hMH

— E1 Series (@E1Series) July 18, 2025