رياضة

شاهد.. زورق فريق أسطورة التنس نادال ينجو من حادث خطير

المصدر: حساب Rafa Nadal على إكس كومبو من الفيديو : نجم التنس نادال يتعرض لحادث خلال بطولة العالم للزوراق السريعة الرابط: https://x.com/RafaelNadal/status/1946482912418824222
قارب فريق نجم التنس السابق نادال يتعرض لحادث خلال بطولة العالم للزوارق السريعة (حساب نادال على إكس)
19/7/2025-|آخر تحديث: 21:16 (توقيت مكة)

وجد فريق نجم التنس العالمي السابق الإسباني رافائيل نادال نفسه في خضم حادثة مروعة تركت الكثيرين في حالة من التوتر بعد ظهر اليوم السبت في مدينة موناكو الفرنسية.

وشهد فريق نادال الممثل بالفرنسي توم شياب، تصادما دراماتيكيًا بقارب آخر يمثل الفريق البرازيلي كلاور غروب خلال التصفيات المؤهلة لبطولة العالم للزوارق فائقة السرعة، مما أدى إلى إيقاف الجولة فورا مع رفع العلم الأحمر.

ويشارك في هذه المنافسة البحرية المثيرة فريق "إي 1 تيم رافا" (E1 Team Rafa)، الذي يحمل اسم المصنف الأول عالميًا سابقًا في كرة المضرب، رافائيل نادال.

بعد الحادث المروع، لم يستطع نادال المعروف بحبه للبحر، إخفاء قلقه واصفًا المشهد: "كان الأمر مرعبًا، وكنت قلقًا للغاية عندما شاهدت الحادثة من المدرجات، أعتقد أننا كنا محظوظين بعض الشيء، والأهم من ذلك أن القائد بخير ولم تسجل إصابات".

أجبر حادث فريق رافا على المشاركة بعد ظهر أمس الجمعة بالقارب الاحتياطي، في السباق الخامس من بطولة العالم التي يتصدرها.

يُقام السباق في موناكو، ويحضره شخصيات بارزة مثل ألبرت موناكو،  وليبرون جيمس، وإنريكي ريكيلمي، وليوناردو دي كابريو، وتوم برادي

وتعتبر سباقات الزوارق السريعة من الرياضات عالية المخاطر وعادة ما تتسبب في حوادث خطيرة تؤدي إلى الموت.

وأسدل الستار على المسيرة الأسطورية للنجم الإسباني نادال العام الماضي، بعد أن أقصى المنتخب الهولندي نظيره الإسباني في ربع نهائي كأس ديفيس للتنس.

وفاز الإسباني بـ14 لقبا ضمن بطولة فرنسا المفتوحة واكتسب لقب "ملك الملاعب الترابية".

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المصدر: مواقع إلكترونية + مواقع التواصل الاجتماعي

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