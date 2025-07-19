ريال مدريد يجدد عقد حارسه كورتوا اعتمادا على قاعدة الـ32

أفادت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن الحارس البلجيكي تيبو كورتوا وقّع مع فريقه ريال مدريد اتفاقية تجديد عقده المقرر أن ينتهي في 30 يونيو/حزيران 2026.

ويتضمن الاتفاق النهائي بين الطرفين تمديد العقد لموسم واحد أي حتى 2027، دون أي خيار بشأن عدد المباريات أو أي شروط أخرى لموسم ثانٍ محتمل.

وسيبدأ الحارس الدولي البلجيكي الموسم في الرابع من أغسطس/آب المقبل بعقده الجديد مع ريال مدريد الذي انضم إليه قادما من تشلسي عام 2018 مقابل 35 مليون يورو.

وكانت هناك توقعات بأن الاتفاق سيتضمن عقدا لمدة موسم واحد، بالإضافة إلى عقد اختياري يعتمد على وجود حارس المرمى في القائمة الأساسية، لكن ريال مدريد لم يَحد عن قاعدته الأساسية التي تنص على تمديد عقود اللاعبين الذين هم فوق سن 32 عامًا لمدة 12 شهرًا.

وشارك كورتوا في 288 مباراة مع النادي الملكي، وحافظ على نظافة شباكه في 113 مباراة، وتوج بـ3 ألقاب في الدوري الإسباني ولقبين في دوري أبطال أوروبا.

وغاب كورتوا عن معظم مجريات موسم 2023 بعد تعرضه لإصابة في الرباط الصليبي الأمامي في أغسطس/آب، لكنه عاد وشارك في نهائي دوري أبطال أوروبا الذي فاز به ريال مدريد 2-0 على بوروسيا دورتموند في يونيو/حزيران 2024.