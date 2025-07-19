موعد مباراة كأس فيناليسيما بين الأرجنتين وإسبانيا

اتفق الاتحادان الإسباني والأرجنتيني لكرة القدم على موعد مبدئي لإقامة مباراة "فيناليسيما" (كأس السوبر الأوروبي اللاتيني) التي تجمع بين بطلي أوروبا وكوبا أميركا.

وبحسب الاتفاق الذي جرى بين الرئيسين رافائيل لوزان من طرف إسبانيا وكلاديو تابيا من الأرجنتين، فإنه من المقرر إقامة هذه المباراة أواخر مارس/آذار من العام المقبل، أي قبل شهرين ونصف تقريبا من انطلاق نهائيات كأس العالم 2026.

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وأشارت صحيفة "آس" الإسبانية إلى أن التاريخ الوحيد المتاح لإقامة هذه المباراة وفق رزنامة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" هو ما بين 26 و31 مارس/آذار القادم.

وأوضحت أنه لكي تُقام المباراة كما هو مخطط لها، يتوجب على المنتخبين ضمان التأهل إلى كأس العالم، وهو ما حققه المنتخب الأرجنتيني بالفعل الذي يتصدر التصفيات المونديالية في قارة أميركا اللاتينية، بينما لم يبدأ نظيره الإسباني مشواره في التصفيات الخاصة بالقارة العجوز.

وضمنت الأرجنتين تأهلها إلى المونديال وفي رصيدها 35 نقطة، وذلك قبل جولتين من نهاية التصفيات إلى جانب كل من الإكوادور والبرازيل من القارة اللاتينية.

🚨 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆: The Finalissima, 🇦🇷 v 🇪🇸, will be played in March of 2026, reports @diarioas 🤩 pic.twitter.com/yd9dyBOBzv — 433 (@433) July 18, 2025

وعلى الجهة الأخرى أوقعت القرعة منتخب إسبانيا في المجموعة الخامسة بالتصفيات إلى جانب تركيا وبلغاريا وجورجيا.

ويتعين على منتخب إسبانيا احتلال الصدارة كي يتأهل مباشرة إلى المونديال، وإلا سيجد نفسه مجبرا على خوض الملحق في حال استقر في المركز الثاني وحينها ستُلغى المباراة ضد الأرجنتين لعدم وجود أي تواريخ متاحة أخرى، وفق الصحيفة ذاتها.

ويبدأ منتخب "لاروخا" بقيادة المدرب لويس دي لافوينتي مشواره المونديالي بمباراتين خارجيتين ضد بلغاريا وتركيا يومي الرابع والسابع من سبتمبر/أيلول القادم، قبل أن يستقبل جورجيا في أكتوبر/تشرين الأول 2025.

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مواجهة مثيرة بين ميسي ونيمار

ويأمل عشاق كرة القدم في إقامة هذه المباراة باعتبارها ستكون بين اثنين من أقوى المنتخبات العالمية، كما ستكون محط أنظار الصحافة العالمية لرؤية ما سيفعله الأرجنتيني ليونيل ميسي من جهة، وما سيقدّمه الإسباني الشاب لامين جمال على الجهة الأخرى.

وكان الاجتماع الأول للاتفاق على إقامة المباراة بين إسبانيا والأرجنتين قد جرى في مدينة أسونسيون بباراغواي بالشتاء الماضي، على هامش انعقاد المؤتمر الـ75 للفيفا، وحينها شجّع رئيس الاتحاد الدولي جياني إنفانتينو ونظيره الأوروبي ألكسندر تشيفرين الاتحادين المعنيين على التنسيق لإيجاد موعد مناسب لإجرائها.

وبمجرد تحديد التاريخ الرسمي لإجراء المباراة سيعمل المسؤولون على اختيار الملعب المضيف، وقد عرضت لندن استضافة النهائي مرة أخرى لكن هناك عروضا مغرية من قطر والسعودية، وفق "آس".