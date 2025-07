موعد مباراة كأس فيناليسيما بين الأرجنتين وإسبانيا

اتفق الاتحادان الإسباني والأرجنتيني لكرة القدم على موعد مبدئي لإقامة مباراة "فيناليسيما" (كأس السوبر الأوروبي اللاتيني) التي تجمع بين بطلي أوروبا وكوبا أميركا.

وبحسب الاتفاق الذي جرى بين الرئيسين رافائيل لوزان من طرف إسبانيا وكلاديو تابيا من الأرجنتين، فإنه من المقرر إقامة هذه المباراة أواخر مارس/آذار من العام المقبل، أي قبل شهرين ونصف تقريبا من انطلاق نهائيات كأس العالم 2026.

وأشارت صحيفة "آس" الإسبانية إلى أن التاريخ الوحيد المتاح لإقامة هذه المباراة وفق رزنامة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" هو ما بين 26 و31 مارس/آذار القادم.

وأوضحت أنه لكي تُقام المباراة كما هو مخطط لها، يتوجب على المنتخبين ضمان التأهل إلى كأس العالم، وهو ما حققه المنتخب الأرجنتيني بالفعل الذي يتصدر التصفيات المونديالية في قارة أميركا اللاتينية، بينما لم يبدأ نظيره الإسباني مشواره في التصفيات الخاصة بالقارة العجوز.

وضمنت الأرجنتين تأهلها إلى المونديال وفي رصيدها 35 نقطة، وذلك قبل جولتين من نهاية التصفيات إلى جانب كل من الإكوادور والبرازيل من القارة اللاتينية.

🚨 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆: The Finalissima, 🇦🇷 v 🇪🇸, will be played in March of 2026, reports @diarioas 🤩 pic.twitter.com/yd9dyBOBzv

— 433 (@433) July 18, 2025