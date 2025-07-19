بنفيكا البرتغالي يتقن صناعة المواهب وبيعها بملايين الدولارات

على مدار سنوات، اكتسب نادي بنفيكا البرتغالي سمعة كبيرة في عالم كرة القدم بفضل إستراتيجياته الذكية في بيع اللاعبين وتحويل المواهب إلى إيرادات بملايين الدولارات.

على مدار العقد الماضي، أتقن نادي العاصمة لشبونة نموذج أعمال يجمع بين أكاديمية شبابية غزيرة الإنتاج، وشبكة استكشاف مواهب مميزة، وقدرة فائقة على البيع في الوقت المناسب بمبالغ ضخمة.

مع انتقال ألفارو كاريراس إلى ريال مدريد، حقق بنفيكا سابع أغلى صفقة بيع في تاريخ النادي ونجح في العقد الماضي من جمع ما يقرب من 1.5 مليار يورو من مبيعات اللاعبين، وهو رقمٌ يُذهل حتى عمالقة أوروبا بحسب صحيفة ماركا الإسبانية.

وكان الظهير الأيسر الإسباني ألفارو كاريراس المنتقل إلى ريال مدريد آخر صفقة بيع ضخمة قام بها النادي البرتغالي، وكشفت تقارير صحفية إسبانية أنها بلغت 50 مليون يورو وهي سابع أغلى صفقة بيع في تاريخ النادي.

ما يميز بنفيكا ليس فقط حجم مبيعاته، بل أيضًا وتيرة نجاحه في رفع قيمة لاعبيه، ولا يحتاج إلى الاحتفاظ بالنجوم للمنافسة على أعلى مستوى بل يُجددون أنفسهم موسمًا بعد موسم من خلال خطط دائمة لاستبدال مواهب جديدة غالبًا بمن يبيعونه.

وهذا ممكن بفضل مجموعة من العوامل:

أكاديمية النخبة للشباب: نشأ لاعبون مثل جواو فيليكس، وغونزالو راموس، وروبن دياز، وجواو نيفيز في أكاديمية بنفيكا، وهي إحدى الأكاديميات الأكثر إنتاجية في أوروبا.

شبكات استكشاف عالمية: نجح النادي في اكتشاف المواهب في أسواق أقل استغلالًا مثل أميركا الجنوبية التي خطف منها الأرجنتيني إنزو فرنانديز لاعب تشلسي حاليا والأوروغوياني داروين نونيز مهاجم ليفربول.

توقيت البيع المثالي: لطالما باع بنفيكا لاعبيه في الوقت المناسب. فبعد كل بطولة دولية كبرى أو موسمٍ رائع، يعرف النادي متى يطلب مبالغ خيالية ويحصل عليها.

إدارة مالية متوازنة: بعيدًا عن تراكم الديون، استثمر النادي في البنية التحتية، واستقطاب المواهب، والاستقرار المؤسسي، دون أن يفقد قدرته التنافسية في البرتغال أو أوروبا.

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أفضل بائع في عالم كرة القدم

تعد قيمة الإيرادات 1.5 مليار يورو رقمًا غير مسبوق في كرة القدم الأوروبية خارج الدوريات الخمسة الكبرى، فقط أندية مثل أياكس أمستردام الهولندي وبورتو البرتغالي يمكنها الاقتراب من هذا النموذج من الربحية الثابتة، إلى جانب أن بنفيكا يتميّز بصفقاته الباهظة.

في سوقٍ يشهد تضخمًا متزايدًا، نجح بنفيكا في ترسيخ مكانته كموردٍ موثوقٍ للمواهب المتميزة، وتُدرك الأندية الكبرى أن تعاقدها مع لاعبين من بنفيكا يضمن جودة عالية.

وتاليا 10 صفقات تعكس نجاح بنفيكا في سوق الانتقالات: