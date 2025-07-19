راشفورد ينضم إلى برشلونة على سبيل الإعارة

سيكون الإنجليزي ماركوس راشفورد لاعبا في برشلونة الموسم المقبل بعد أن توصل النادي الكتالوني بالفعل إلى اتفاق مع كلٍّ من اللاعب ومانشستر يونايتد.

سينضم اللاعب على سبيل الإعارة مع خيار الشراء مقابل 35 مليون يورو ومن المتوقع وصوله إلى برشلونة خلال الأيام المقبلة، وإجراء الفحص الطبي، ثم السفر إلى جولته الآسيوية.

وأفاد الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو أن مانشستر يونايتد قبل عرض الإعارة مع بند خيار الشراء المضمن في الصفقة.

وقال فابريزيو في حسابه على إنستغرام "تم الاتفاق شفهيًا وتم تحديد التفاصيل النهائية المتعلقة براتب اللاعب وشروط دفع خيار الشراء، وبدأ برشلونة بالفعل التخطيط لصفقة انتقاله للأسبوع المقبل".

واضاف الصحفي الإيطالي "مانشستر يونايتد يستعد للسماح لماركوس بالسفر قريبًا".

وأُبلغ راشفورد بأنه لا مستقبل له مع يونايتد بعد أن أمضى النصف الثاني من الموسم الماضي على سبيل الإعارة في أستون فيلا.

وأثار اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا إعجاب الجميع في فيلا بارك خلال الأشهر الستة التي قضاها هناك، لكن يبدو أنه الآن متجه إلى كامب نو.

وأوضح المهاجم الدولي منذ مدة طويلة أن خطوته المفضلة هي برشلونة، على الرغم من أن النادي الإسباني كان يدرس أيضًا التحرك من أجل الكولومبي لويس دياز لاعب ليفربول.

في هذه الأثناء، يتدرب نجم مانشستر يونايتد بمفرده، حيث لا توجد لدى أموريم أي خطط لإعادة دمجه في الفريق الأول.