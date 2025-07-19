المغربي حكيمي الأعلى تقييما في موسم سان جيرمان التاريخي

تصدّر الدولي المغربي أشرف حكيمي قائمة التقييم الفني للاعبي سان جيرمان الفرنسي خلال منافسات الموسم الماضي 2024-2025.

وأكدت "لو باريزيان" الفرنسية -التي أجرت التقييم السنوي المعتاد- أن حكيمي (26 عاما) أظهر ثباتا فنيا وانتظاما مذهلا خلال جميع المسابقات التي شارك فيها "بي إس جي" الموسم الفائت.

وتأخرت الصحيفة في إصدار تقييمها الفني هذا العام بسبب مشاركة سان جيرمان في بطولة كأس العالم للأندية بنسختها الموسّعة الأولى، والتي انتهت السبت الماضي وأنهاها الفريق وصيفا لتشلسي الإنجليزي.

واعتاد صحفيو "لو باريزيان" على منح لاعبي سان جيرمان تقييمات دقيقة بعد كل مباراة بجميع البطولات، مع الأخذ بعين الاعتبار إيجابيات وسلبيات كل منهم طوال 65 مباراة بالموسم الفائت.

وعليه نال حكيمي أعلى تقييم في إجمالي الموسم، بعد أن خاض 55 مباراة سجّل خلالها 11 هدفا وصنع 16 أخرى، كما أظهر ثباتا فنيا منذ بداية الموسم حتى نهايته، بل هز الشباك في مباريات مصيرية مثل ربع نهائي ونصف نهائي ونهائي دوري أبطال أوروبا.

وبلغ متوسط تقييم حكيمي 6.55 من 10، ليتفوق على الثنائي البرتغالي جواو نيفيز وفيتينيا اللذين حصلا على 6.45 و6.26 على التوالي.

وحلّ عثمان ديمبلي رابعا بمعدّل 6.18، وهو رقم لا يقلّل من الموسم الرائع الذي قدّمه مع الفريق وفق الصحيفة ذاتها، علما بأنه من أبرز المرشّحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب عالمي لعام 2025.

وتاليا أعلى 10 لاعبين تقييما في سان جيرمان الموسم الماضي 2024-2025:

أشرف حكيمي: 6.55 من 10. جواو نيفيز: 6.45 من 10. فيتينيا: 6.26 من 10. عثمان ديمبلي: 6.18 من 10. ويليان باتشيو: 6.13 من 10. ماركينيوس: 6.09 من 10. جيانلويجي دوناروما: 6.04 من 10. فابيان رويز: 5.97 من 10. ديزيريه دوي: 5.88 من 10. نونو مينديش: 5.84 من 10.

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وعند البحث في تفاصيل البطولات كل على حدة، فقد نال ديمبلي أعلى تقييم في الدوري الفرنسي بفضل تسجيله 21 هدفا وصناعته 8 أهداف في 29 مباراة، بمتوسط بلغ 6.31 من 10، يليه حكيمي بـ6.25 من 10.

أما في دوري أبطال أوروبا، فقد حاز المدافع الإكوادوري باتشو على أفضل متوسط تقييم بـ7 من 10، يليه حكيمي أيضا في المركز الثاني.

يُذكر أن سان جيرمان تُوج بـ4 ألقاب الموسم الماضي حيث حصد الدوري والكأس وكأس الأبطال (السوبر الفرنسي) قبل أن يفوز بدوري الأبطال للمرة الأولى في تاريخه.

وخسر "بي إس جي" نهائي كأس العالم للأندية 0-3 أمام تشلسي، لكن أمامه بطولتين أخريين خلال العام الحالي حيث سيواجه توتنهام هوتسبير الإنجليزي (بطل الدوري الأوروبي) الشهر المقبل على كأس السوبر الأوربي، وفي نهاية العام سيخوض نهائي كأس القارات للأندية "إنتركونتننتال".