متى يتم الإعلان عن الـ30 مرشحا لجائزة الكرة الذهبية 2025؟

يقترب موعد حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية لعام 2025، ولكن قبل ذلك سيتم الإعلان عن قائمة المرشحين المكونة من 30 لاعبا.

سيشهد هذا العام انعقاد النسخة الـ69 من حفل توزيع الجوائز، والذي سيقام مرة أخرى في مسرح شاتليه في باريس، في 22 سبتمبر/أيلول 2025 أي قبل شهر كامل من موعده في العام الماضي.

ومع اقتراب موعد تسليم جائزة الكرة الذهبية للرجال، توشك أشهر من التوقعات أن تنتهي، فيما تزداد حدة النقاشات حول هوية الفائز والمرشحين الأوفر حظًا.

بعد ختام بطولة كأس العالم للأندية بتتويج تشلسي الإنجليزي باللقب بعد الفوز في النهائي على باريس سان جيرمان 3-0، اجتمعت لجنة الكرة الذهبية في فندق كريون في باريس لمناقشة وتحديد المرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم.

وسيتم الإعلان عن هذه الأسماء في السابع من أغسطس/آب، عندما تبدأ لجنة التصويت في اتخاذ القرار بشأن من ستختاره كأفضل لاعب في العالم.

تختار اللجنة المؤلفة من صحفيين من صحيفتي فرانس فوتبول وليكيب الفرنسيتين، 30 لاعبا، وبمجرد إصدار قائمة المرشحين، يقوم صحفي كرة قدم واحد من كل دولة من الدول المائة الأولى المصنفة حسب الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بالتصويت لأفضل 10 لاعبين.

يوجد داخل الـ10 الأوائل نظام نقاط يتم جمعها واستخدامها لتحديد الفائز بجائزة الكرة الذهبية، ويتم منح النقاط على النحو التالي:

والفائز بالكرة الذهبية هو اللاعب الذي يحصل على أكبر عدد من النقاط، في حين سيتم الكشف عن التصنيفات على الهواء مباشرة خلال الحفل في 22 سبتمبر/أيلول المقبل من المركز 30 وحتى الثاني، قبل الكشف عن الفائز.

سيكون هذا العام هو الموسم الرابع الذي تعتمد فيه الجائزة على الموسم السابق، وليس على السنة التقويمية.

بالنسبة لجائزة الكرة الذهبية لعام 2021، هي المرة الأخيرة التي تم فيها تقديمها بشكل مختلف، فقد غطت الجائزة الفترة من أغسطس/آب 2020 حتى نوفمبر/تشرين الثاني 2021، مما يعني أنه تم تغطية موسم ونصف فعليًا.

لكن منذ عام 2022، تغيرت الجائزة لتغطية الموسم بالكامل، مما يعني أنها تمتد من أغسطس/آب حتى نهاية أي بطولات رئيسية تقام في ذلك الصيف، ثم يتم إعادة ضبطها في أغسطس/آب التالي.

