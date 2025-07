الغاني عبيدي بيليه.. "مايسترو" أفريقيا الذي سحر العالم

لطالما امتلأت سجلات كرة القدم بالأساطير، لكن قليلين هم من نجحوا في أسر قلوب العالم كما فعل الغاني عبيدي أيو بيليه.

بمهاراته المذهلة، ورؤيته الثاقبة، وشخصيته القيادية، جسّد عبيدي رحلة أسطورية جعلت منه أيقونة خالدة ليس في أفريقيا فحسب؛ بل في تاريخ اللعبة بأسرها.

من ملاعب دوم المتربة في غانا إلى أمجاد دوري أبطال أوروبا مع أولمبيك مارسيليا، كتب "المايسترو" عبيدي بيليه فصلا فريدا في قصة الساحرة المستديرة.

وُلِد عبيدي بيليه في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني 1964 في دوم بغانا، ونشأ في أسرة متواضعة حيث كانت كرة القدم المتنفس الأجمل، وفي طفولته لعب حافي القدمين مستخدما كرات مصنوعة من جوارب وأكياس بلاستيكية، وسرعان ما لفتت موهبته الأنظار.

All of Abedi Pele's AFCON goals for Ghana 🇬🇭⚽️https://t.co/CyLlo7RIDN

— Owuraku Ampofo (@_owurakuampofo) March 27, 2021