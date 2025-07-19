10 لاعبين حققوا أطول سلسلة لتسجيل الأهداف في تاريخ كرة القدم

يُعدّ التسجيل المستمر في كرة القدم من أعظم التحديات التي تواجه أي مهاجم، ففي حين قد يمرّ كبار اللاعبين بأسابيع طويلة من دون أن يهزوا الشباك، ظهر عبر التاريخ عدد قليل من الهدافين الذين سجّلوا في مباريات متتالية بشكل مذهل، محطمين كل حواجز الضغط والتوقعات.

ومن جيمي فاردي إلى ليونيل ميسي الذي يقف على القمة برقم قد لا يُعاد لسنوات طويلة، حظي بعض النجوم بأطول سلسلة تسجيل أهداف في تاريخ كرة القدم رسّخوا بها أسماءهم في ذاكرة اللعبة وألهموا أجيالا بعدهم.

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فيما يلي نستعرض أطول 10 سلاسل تسجيل للأهداف في تاريخ كرة القدم:

10- جيمي فاردي (11 مباراة متتالية)

خلال موسم 2015-2016 في الدوري الإنجليزي الممتاز، كتب جيمي فاردي التاريخ مع ليستر سيتي حين سجل في 11 مباراة متتالية، محققا 13 هدفا في تلك الفترة.

بدأ السلسلة بركلة جزاء ضد بورنموث، ثم واصل التسجيل في شباك فرق كبيرة مثل أرسنال وتشلسي ومانشستر يونايتد، فكانت أهدافه حجر الأساس في معجزة ليستر التي انتهت بحصد لقب البريميرليغ، وحطم بها رقم رود فان نيستلروي السابق.

9- غابرييل باتيستوتا (11 مباراة متتالية)

في موسم 1994-1995، دوّى اسم الأرجنتيني غابرييل باتيستوتا في أرجاء إيطاليا بعدما افتتح الدوري مع فيورنتينا بتسجيله في أول 11 مباراة متتالية، أحرز خلالها 13 هدفا.

واصل "باتي-غول" تألقه حتى أنهى الموسم هدافا للدوري الإيطالي برصيد 26 هدفا، في حين بقي رقمه القياسي الأطول في تاريخ "السيري آ" حتى اليوم.

8- روبرت ليفاندوفسكي (12 مباراة متتالية)

قبل أن يتحوّل إلى أيقونة بايرن ميونخ، ترك روبرت ليفاندوفسكي بصمة لا تُنسى مع بوروسيا دورتموند في موسم 2012-2013 حين سجّل في 12 مباراة متتالية في الدوري الألماني.

أحرز النجم البولندي في تلك السلسلة 14 هدفا، وحتى بعد إيقافه مباراتين، عاد ليواصل التسجيل ويبرهن أنه من بين أخطر المهاجمين في العالم.

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7- جيمي دون (12 مباراة متتالية)

في حقبة الثلاثينيات، سطع نجم المهاجم الأيرلندي جيمي دون مع شيفيلد يونايتد، إذ استطاع في موسم 1931-1932 التسجيل في 12 مباراة متتالية في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي، بمتوسط يقترب من هدف في المباراة.

هذا التألق المذهل مهّد لاحقا لانتقال جيمي دون إلى أرسنال، لكنه بقي مرتبطا للأبد بسلسلة أهدافه المميزة مع "البليدز".

6- سيرج ماسناغيتي (13 مباراة متتالية)

يحمل سيرج ماسناغيتي الرقم القياسي في الدوري الفرنسي، إذ نجح مع فالنسيان خلال موسم 1962-1963 في تسجيل أهداف متتالية في 13 مباراة، وأنهى الموسم برصيد ضخم بلغ 35 هدفا.

ورغم أن فريقه اكتفى بالمركز التاسع، فإن ماسناغيتي خطف الأضواء بسلسلة جعلت اسمه محفورا في تاريخ "الليغ 1".

5- ستان مورتنسن (15 مباراة متتالية)

أصبح ستان مورتنسن أسطورة لا تُنسى مع بلاكبول بفضل سلسلة تهديفية استمرت 15 مباراة متتالية في موسم 1950-1951 بدوري الدرجة الأولى الإنجليزي.

والأغرب أنه غاب عن مباراتين بسبب الإصابة، لكنه في كل لقاء خاضه خلال تلك السلسلة نجح في هز الشباك.

وهو أيضا أول لاعب إنجليزي يسجل في كأس العالم عام 1950، لتبقى مسيرته مطرزة بالأرقام التاريخية.

4- تور هينينغ هامري (15 مباراة متتالية)

اسم قد يبدو غريبا بين عمالقة أوروبا، لكن النرويجي تور هينينغ هامري دخل التاريخ حين ارتدى قميص فلورا تالين في الدوري الإستوني الممتاز عام 2003.

خلال ذلك الموسم، سجل في 15 مباراة متتالية أحرز خلالها 21 هدفا، حتى إنه وقع على سباعية كاملة في مباراة واحدة انتهت بفوز فريقه 17-0، لتكون واحدة من أغرب القصص التهديفية في الكرة الحديثة.

3- جوزيف مارتينيز (15 مباراة متتالية)

خلال موسم 2019، خطف الفنزويلي جوزيف مارتينيز الأضواء في الدوري الأميركي مع أتلانتا يونايتد حين هز الشباك في 15 مباراة متتالية.

لم تقتصر إنجازات مارتينيز على قيادة فريقه للانتصارات، بل رفع من سمعة الدوري الأميركي عالميا، وأثبت أن الاستمرار في الأداء ليس حكرا على دوريات أوروبا الكبرى.

2- تيودور بيتيريك (16 مباراة متتالية)

في بولندا الثلاثينيات، كان تيودور بيتيريك ظاهرة هجومية مع روخ تشورزوف، إذ نجح خلال موسم 1937-1938 بالتسجيل في 16 مباراة متتالية بالدوري البولندي.

بقي هذا الرقم صامدا كأطول سلسلة تهديفية في تاريخ البلاد، وظل عصيّا على الكسر حتى مع توالي أجيال جديدة من المهاجمين.

1- ليونيل ميسي (21 مباراة متتالية)

يتربع ليونيل ميسي على عرش هذه القائمة بفارق شاسع، بعدما سجل في 21 مباراة متتالية في موسم 2012-2013 مع برشلونة ضمن الدوري الإسباني، مدونا خلالها 33 هدفا.

بدأت سلسلة ميسي الخرافية بهدفين ضد مايوركا، ومرّت بمباريات سجل فيها أكثر من هدف، منها رباعيته في شباك أوساسونا.

ورغم الإصابات التي أبعدته عن بعض اللقاءات، فإنه سجل في جميع المباريات التي شارك بها خلال تلك السلسلة، ليرسخ أحد أعظم الأرقام في تاريخ كرة القدم.