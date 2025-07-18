ريال مدريد يعلن عن تكلفة تجديد ملعب سانتياغو برنابيو

قدّم ريال مدريد أرقاما شبه نهائية لتجديد ملعب سانتياغو برنابيو في تقريره المالي للسنة المالية 2024-2025.

وأفاد النادي بأن الاستثمار الذي تم تنفيذه حتى 30 يونيو/حزيران 2025 بلغ مليارا و347 مليون يورو، وهو مبلغ يقترب الآن من التكلفة الإجمالية النهائية للمشروع.

وتجاوز العمل، الذي بدأ في عام 2019، مراحله الإنشائية الرئيسية، مثل السقف والواجهة والعشب القابل للطي.

وفي العام الماضي، تم تسريع تطوير مناطق الأعمال مثل مناطق كبار الشخصيات، وتجربة "أر إم" (RM)، والفعاليات وخدمات الطعام، والمتجر الرسمي الجديد، ووفقا للنادي تُمثل هذه الأنشطة التجارية السبب الرئيسي وراء التجديد.

تسديد القرض

في الوقت نفسه، تم تحديث وضع القرض الذي موّل جزءا كبيرا من العملية، فبحلول نوفمبر/تشرين الثاني 2023، تم سحب كامل القرض البالغ 1.17 مليار يورو.

وبعد عدة سنوات من سداد الفوائد فقط بدأ ريال مدريد في سداد أصل القرض، منها 15 مليون يورو في موسم 2023-2024، و23 مليون يورو أخرى في موسم 2024-2025، ويبلغ الرصيد المستحق في 30 يونيو/حزيران 2025 مليارا و132 مليون يورو.

ومن المتوقع الانتهاء من الأعمال النهائية في السنة المالية 2025-2026، مع التركيز بشكل أساسي على تكييف أماكن تقديم الطعام والتدخلات اللازمة للحد من تأثير الضوضاء أثناء الحفلات الموسيقية.

وكان هذا أحد أكثر جوانب المشروع حساسية، نظرا لقيود التخطيط وشكاوى الأحياء بشأن الضوضاء الناتجة عن أولى الفعاليات الكبرى التي أقيمت في الملعب الجديد.

ويثق النادي الملكي أنه بمجرد تحديد الشروط الفنية والقانونية، سيتمكن من استئناف إقامة الحفلات الموسيقية التي تُعدّ إحدى الركائز الإستراتيجية لنموذج التشغيل الجديد لملعب سانتياغو برنابيو.

وتُعدّ هذه الفعاليات إلى جانب مناطق كبار الشخصيات، وتجربة أر إم، وجدول الأنشطة التجارية، جزءا من خطة توليد إيرادات تتجاوز كرة القدم.

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وكإنجاز مستقبلي رئيسي، يخطط مدريد لتنظيم مباراة رسمية لدوري كرة القدم الأميركية (NFL) في الملعب، مما سيُمثّل خطوة جديدة في تدويل الملعب كمساحة عالمية متعددة الاستخدامات.