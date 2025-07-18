أكثر مشجعي الأندية تعرضا للاعتقال في البريميرليغ

كشفت الشرطة البريطانية النقاب عن أندية الدوري الإنجليزي الممتاز التي شهدت أكبر عدد من اعتقالات مشجعي كرة القدم خلال المباريات.

وتصدّر مانشستر يونايتد قائمة سوء سلوك المشجعين الموسم الماضي، حيث وصلت أوامر الحظر في جميع أنحاء البلاد إلى أعلى مستوى لها في عقد من الزمان.

وأظهر أحدث إحصاءات وزارة الداخلية البريطانية وقوع 1803 اعتقالات مرتبطة بكرة القدم شملت مشجعي أندية من الدرجات الست الأولى في كرة القدم الإنجليزية موسم 2024-2025.

ويمثل ذلك انخفاضًا بنسبة 12% مقارنةً بـ2043 اعتقالًا في الموسم السابق.

وأصدرت المحاكم 685 أمرًا جديدًا بالحظر، تُلزم المدرجين في القائمة بإبلاغ الشرطة في أوقات المباريات، وتتراوح مددها بين 3 و10 سنوات خلال العام، ليصل إجمالي عدد الاعتقالات إلى 2439 معتقلا، وهو أعلى رقم منذ عام 2013.

ووفقًا للأرقام المُجمعة من تقارير الشرطة، فإن ما يقرب من ثلث الاعتقالات كانت بسبب الإخلال بالنظام العام، وخُمسها بسبب أعمال شغب عنيفة، و19% بسبب حيازة مخدرات من الفئة الأولى.

ولكن الاعتقالات بسبب جرائم الخمر انخفضت إلى 8% فقط من الإجمالي، بينما شهدت التحذيرات بشأن اقتحام الملاعب انخفاضًا جديدًا بنسبة 3% فقط.

وفي المجمل، تم الإبلاغ عن حوادث تتعلق بـ1583 مباراة للأندية والمنتخبات بإنجلترا وويلز خلال الموسم، وهو ما يُمثل نصف إجمالي عدد المباريات التي لُعبت، وما يصل إلى 1341 مباراة موسم 2023-2024، رغم أن 3 أرباعها اعتُبرت منخفضة الخطورة.

وكان أكثر أنواع الحوادث شيوعًا المُبلّغ عنها هو جرائم الكراهية بواقع 420 مباراة، تليها 363 مباراة زُعم فيها إلقاء مقذوفات، و319 مباراة عرض فيها المشجعون ألعابًا نارية.

وشملت هذه الحوادث 287 ادعاءً بالإساءة العنصرية، و140 ادعاءً برهاب المثلية.

وقالت وزيرة الشرطة ديانا جونسون "تبذل الشرطة في جميع أنحاء البلاد جهودًا حثيثة لضمان سلامة ملاعب كرة القدم، حتى نتمكن جميعًا من الاستمتاع بلعبتنا الوطنية".

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وتُشير الإحصائيات إلى أن هذه الجهود تُؤتي ثمارها، وأن إجراءات صارمة تُتّخذ لمنع العنف والفوضى من إفساد كرة القدم.

تاليا ترتيب أندية الدوري الإنجليزي الممتاز التي تعرض مشجعوها لأكبر عدد من الاعتقالات: