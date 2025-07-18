هل يتغير قانون ركلة الجزاء قبل كأس العالم 2026؟

بحلول كأس العالم المقبلة في الولايات المتحدة الأميركية والمكسيك وكندا، ربما تشهد كرة القدم تغيير أحد القوانين الممتد لأكثر من 134 عاما، بحسب ما كشفت عنه صحيفة "ذا صن" البريطانية.

وبينما يحتاج القرار لموافقة مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (IFAB) المُختصّ بوضع القوانين، هناك دعم متزايد لفكرة تحويل ركلة الجزاء إلى ركلة واحدة.

وكشفت صحيفة "ذا صن" أن شخصيات كروية بارزة تعتقد أنه في أغلب الأحيان، تُعطي عقوبة لمسة اليد أو الخطأ داخل منطقة الجزاء (ركلة الجزاء) الفريق المهاجم فرصةً أكبر بكثير لتسجيل هدف وأن منحه فرصة ثانية للتسجيل من الكرة المرتدة يُعدّ ميزة إضافية غير عادلة.

أما الحجة الأخرى فهي أن جعل ركلة الجزاء ركلة لمرة واحدة، على غرار قواعد الهوكي لضربة الجزاء، سينهي جميع الجدل حول "تسلل" اللاعبين، لأن ذلك سيكون غير ذي صلة.

وبموجب تعديل القانون المقترح، سيتم استئناف اللعب تلقائيا بكرة ميتة بعد تنفيذ الركلة الأولى، إما بركلة البداية من خط المنتصف إذا تم تسجيل ركلة الجزاء، أو ركلة مرمى إذا لم تُسجل، بغض النظر عما إذا كان حارس المرمى قد أبعد الكرة إلى الخلف أو خارج الملعب.

هذا يعني أن لحظات شهيرة مثل ارتداد هاري كين في الوقت الإضافي للفوز على الدانمارك بعد أن تصدى كاسبر شمايكل لركلة الجزاء في نصف نهائي يورو 2020 لن تُحتسب بعد الآن.

وتُناقش التغييرات المحتملة في القوانين على أعلى المستويات حيث يهدف مسؤولو كرة القدم إلى تحسين اللعبة قبل أول كأس عالم يضم 48 منتخبا.

وعلى الرغم من أن الجدول الزمني قصير إذ يجب الاتفاق على أي تعديلات بحلول نهاية فبراير/شباط لتكون سارية المفعول في بطولة 2026، فإن هناك زخما متزايدا لصالح إعادة كتابة القوانين الجذرية.