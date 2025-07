سرّ تألق مودريتش واستمراره بالملاعب

كشف الكرواتي لوكا مودريتش المنضم حديثا إلى ميلان الإيطالي عن سر تألقه وحيويته خلال مسيرته الاحترافية الطويلة في عالم كرة القدم.

وبعد أقل من شهرين وبالتحديد يوم التاسع من سبتمبر/أيلول القادم سيحتفل مودريتش بعيد ميلاده الـ40، وها هو يخوض تجربة جديدة مع ميلان بعد رحيله عن ريال مدريد عقب انتهاء عقده مع النادي الملكي.

وفي مقابلة مع القناة الرسمية لميلان، سُئل مودريتش عن سر استمراريته في الملاعب فأجاب: "الأهم هو الشغف وحب كرة القدم، هذا ما أشعر به من داخل أعماقي وأحتفظ به، الشغف هو ما يمنحني الدافع. لا يوجد سرّ آخر سوى الشغف وحب اللعبة".

وأقر مودريتش خلال المقابلة ذاتها أنه كان يتابع ميلان في طفولته بسبب وجود مواطنه زفونيمير بوبان الذي يعدّه قدوته في الملاعب.

وأضاف "في صغري كنت أشاهد الدوري الإيطالي كثيرا وكان ميلان فريقي المفضل. في تلك المرحلة كان الفريق يحظى بشعبية كبيرة في كرواتيا لأنه من أكبر الأندية في العالم ولأنه كان يضم بوبان، مثلي الأعلى".

— AC Milan (@acmilan) July 16, 2025