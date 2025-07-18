سرّ تألق مودريتش واستمراره بالملاعب

كشف الكرواتي لوكا مودريتش المنضم حديثا إلى ميلان الإيطالي عن سر تألقه وحيويته خلال مسيرته الاحترافية الطويلة في عالم كرة القدم.

وبعد أقل من شهرين وبالتحديد يوم التاسع من سبتمبر/أيلول القادم سيحتفل مودريتش بعيد ميلاده الـ40، وها هو يخوض تجربة جديدة مع ميلان بعد رحيله عن ريال مدريد عقب انتهاء عقده مع النادي الملكي.

وفي مقابلة مع القناة الرسمية لميلان، سُئل مودريتش عن سر استمراريته في الملاعب فأجاب: "الأهم هو الشغف وحب كرة القدم، هذا ما أشعر به من داخل أعماقي وأحتفظ به، الشغف هو ما يمنحني الدافع. لا يوجد سرّ آخر سوى الشغف وحب اللعبة".

قدوة مودريتش

وأقر مودريتش خلال المقابلة ذاتها أنه كان يتابع ميلان في طفولته بسبب وجود مواطنه زفونيمير بوبان الذي يعدّه قدوته في الملاعب.

وأضاف "في صغري كنت أشاهد الدوري الإيطالي كثيرا وكان ميلان فريقي المفضل. في تلك المرحلة كان الفريق يحظى بشعبية كبيرة في كرواتيا لأنه من أكبر الأندية في العالم ولأنه كان يضم بوبان، مثلي الأعلى".

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❤️🖤 Why he chose Milan

🆕 His contribution to the dressing room Luka discussed all this and more in his first interview with us! 🎙️#WelcomeModrić — AC Milan (@acmilan) July 16, 2025

وتابع مودريتش "أنا سعيد لوجودي هنا ومتحمّس لبدء مغامرة جديدة. كنت أرغب بالبقاء في أوروبا ومواصلة التنافس على أعلى مستوى. كانت لدي عروض أخرى لكن حين تواصل معي ميلان حسمت أمري منذ اللحظة الأولى".

وزاد "ميلان من أعظم الأندية في أوروبا. لا يمكنه القبول بالأداء المتواضع بل عليه أن يسعى دائما لأهداف طموحة والفوز بالألقاب والتنافس مع أفضل الفرق في العالم، لهذا أنا هنا".

وتابع مودريتش "لا أكتفي أبدا بما حققته وأريد دائما المزيد. حين تتذوق طعم الفوز ترغب في تكرار ذلك الشعور. لا أزال جائعا للانتصارات".

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يُذكر أن مودريتش الذي يُعد واحدا من أفضل لاعبي خط الوسط في العالم وقّع قبل أيام عقد انضمامه إلى ميلان لمدة موسم واحد مع خيار التمديد إلى موسم إضافي.

ويخطط مودريتش للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026 المقرر إقامتها في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، ولذلك رحل إلى ميلان من أجل الحصول على دقائق أكبر بعد تراجع نسبة ظهوره في مباريات ريال مدريد في الموسم الماضي.

وسيرتدي مودريتش مع "الروسونيري" القميص رقم 14 الذي سبق له أن حمله مع توتنهام هوتسبير ومنتخب كرواتيا قبل سنوات.

أرقام مورديتش مع ريال مدريد

وفي تجربته السابقة مع ريال مدريد التي استمرت 13 عاما ظهر مودريتش بقميص النادي الملكي في 597 مباراة بجميع البطولات سجل خلالها 43 هدفا وقدّم لزملائه 95 تمريرة حاسمة، وفق بيانات موقع "ترانسفير ماركت" الشهير.

كما حقق 27 لقبا أبرزها على الإطلاق دوري أبطال أوروبا (6)، الدوري الإسباني (4)، كأس العالم للأندية (5).