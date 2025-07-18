مانشستر يونايتد يدفع 87 مليون دولار لضم هداف برينتفورد

وافق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم -الجمعة- على التعاقد مع الجناح الكاميروني براين مبومو قادما من برنتفورد في صفقة، قيمتها الأولية 87 مليون دولار، في إطار جهود مدربه البرتغالي روبن أموريم لتحديث خط هجوم الفريق المتعثر، حسب ما أفات وسائل إعلام محلية.

لفت مبومو انتباه أموريم بتسجيله 20 هدفا في 38 مباراة في "بريميرليغ" بقميص برنتفورد في الموسم الماضي.

وكان توتنهام، بطل مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" الذي يشرف عليه أخيرا توماس فرانك، مدرب برنتفورد السابق، يسعى أيضا إلى ضم اللاعب البالغ 25 عاما، قبل أن يحسم يونايتد الصفقة بعرض مغر جديد بعد رفض عرضيه السابقين.

وسيدفع نادي "الشياطين الحمر" 8 ملايين دولار إضافية كإضافات محتملة لبرنتفورد.

من المقرر أن يخضع مبومو للفحص الطبي في الوقت المناسب للسفر إلى الولايات المتحدة الثلاثاء المقبل مع بدء يونايتد جولته التحضيرية للموسم الجديد.

وسيصبح الكاميروني ثالث صفقات الفريق منذ نهاية الموسم الماضي، لينضم إلى ملعب "أولد ترافورد" المهاجم البرازيلي ماتيوس كونيا القادم من وولفرهامبتون والمدافع الشاب الباراغوياني دييغو ليون.

وبامكان مبومو أن يشغل أدوارا متعددة على الجناحين أو في قلب الهجوم، وتألق خلال 6 سنوات مع برنتفورد، فسجل 70 هدفا ومرر 51 كرة حاسمة في 242 مباراة في مختلف المسابقات بعد انتقاله من تروا الفرنسي في عام 2019.

ساعد برنتفورد على الصعود إلى "بريميرليغ" في عام 2021، وقاده إلى احتلال المركز العاشر في الموسم المنصرم.

ويسعى أموريم جاهدا لتعزيز خيارات يونايتد الهجومية بعد موسم مُخيب للآمال، حيث خسر نهائي "يوروبا ليغ" أمام توتنهام 0-1، واحتل المركز الخامس عشر في الدوري، وهو أدنى مركز له منذ موسم 1973-1974.

كما أفادت التقارير أن أموريم طلب من الأرجنتيني أليخاندرو غارناتشو البحث عن ناد جديد، بينما من المتوقع أن يغادر ماركوس راشفورد وجايدون سانشو بعد إعارتهما إلى أستون فيلا وتشلسي تواليا.