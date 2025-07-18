تقارير: عرض سعودي للتعاقد مع فينيسيوس مقابل 350 مليون يورو

ذكرت تقارير إعلامية -اليوم الجمعة- أن السعودية تدرس التقدم بعرض قياسي للتعاقد مع البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد الإسباني.

أصبح فينيسيوس جونيور، البالغ من العمر 25 عامًا، هدفًا للدوري السعودي لكرة القدم وسط تأخير في مفاوضات تجديد عقده مع النادي الملكي.

وزعمت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن إدارة نادي الأهلي السعودي مستعدة لتقديم عرض إلى ريال مدريد بقيمة 350 مليون يورو لإقناعهم بالسماح لفينيسيوس جونيور بالمغادرة.

ومن شأن هذا العرض الضخم أن يجعل فينيسيوس واحدًا من اللاعبين الأعلى أجرا في كرة القدم العالمية، حيث سيكسب ما يعادل 547.9 ألف يورو يوميا و3.8 ملايين يورو أسبوعيا.

كما أن الصفقة الكبيرة المحتملة يمكنها أن تحطم الرقم القياسي الحالي البالغ 222 مليون يورو الذي دفعه باريس سان جيرمان مقابل التعاقد مع البرازيلي نيمار في عام 2017.

ويجري فينيسيوس مفاوضات بشأن شروط جديدة مع انتهاء عقده الحالي في صيف عام 2027.

سجل المهاجم البرازيلي 22 هدفًا وقدم 19 تمريرة حاسمة مع ريال مدريد في 58 مباراة الموسم الماضي، لكن العملاق الإسباني خسر لقب الدوري الإسباني لغريمه اللدود برشلونة.

ومنذ أن بدأ خطته الطموحة ليصبح قوة عالمية مهيمنة، نجح الدوري السعودي للمحترفين في جذب بعض أكبر المواهب في كرة القدم العالمية أمثال كريستيانو رونالدو، كريم بنزيمة، إيفان توني وساديو ماني.