غربلة في تشلسي.. 10 لاعبين يستعدون لمغادرة ستامفورد بريدج

يستعد نادي تشلسي الإنجليزي بطل كأس العالم للأندية 2025 للتخلي عن عدد كبير من لاعبيه خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن تشلسي منفتح على التخلي عن أكثر من 10 لاعبين، في خطوة وصفتها بأنها "حملة تطهير انتقالات قاسية"، في ظل امتلاكه عددا كبيرا من اللاعبين.

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وأكدت أن البرتغالي جواو فيليكس (25 عاما) والفرنسي كريستوفر نكونكو (27 عاما) يتقدمان قائمة اللاعبين الذين لا يرغب تشلسي في بقائهم خلال الموسم القادم 2025-2026 بعد معاناتهما من قلة دقائق اللعب في الموسم الماضي.

ويرغب النادي اللندني في رحيل اللاعبين بأي طريقة ممكنة خلال "الميركاتو" الحالي، سواء كان ذلك ببيعهم بشكل نهائي أو حتى على سبيل الإعارة.

ولعب فيليكس النصف الثاني من الموسم الماضي في صفوف ميلان الإيطالي على سبيل الإعارة من تشلسي، بينما تواجد نكونكو مع الفريق خلال منافسات كأس العالم للأندية التي تُوج بها الفريق قبل عدة أيام، ولعب أساسيا في 3 مباريات وسجّل هدفا.

ورغم ذلك يصر النادي على بيع نكونكو، خاصة أنه عرضه سابقا على مانشستر يونايتد ضمن صفقة تبادلية مع الأرجنتيني أليخاندرو غارناتشو لم تتم في النهاية.

وبعد استبعاده من قائمة الفريق المشاركة في مونديال الأندية، يبحث تشلسي الآن عن نادٍ يشتري خدمات لاعبه رحيم ستيرلينغ، ولن يمانع في قبول خروجه على سبيل الإعارة.

وتاليا أبرز 10 لاعبين يرغب تشلسي في رحيلهم خلال سوق الانتقالات الصيفية:

جواو فيليكس. كريستوفر نكونكو. رحيم ستيرلنغ. جورجي بيتروفيتش. بن تشيلويل. ريناتو فييغا. أكسل ديساسي. كارني تشوكوويميكا. ليزلي أوغوشوكوو. أرماندو برويا.

وفي الوقت نفسه يتخذ الإيطالي إنزو ماريسكا مدرب تشلسي قراره النهائي فيما يتعلق بالشاب تايريك جورج، وهو من أكاديمية "البلوز"، الذي ينتظر قرارها سواء بإعارته أو الإبقاء عليه.

وكان تشلسي قد نجح في بيع لاعب ويقترب من الثاني خلال نافذة الانتقالات الحالية، التي شهدت رحيل حارس المرمى كيبا أريزابالاغا إلى أرسنال، بينما يوشك نوني مادويكي على اللحاق به إلى فريق الشمال اللندني.

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وأنهى تشلسي موسم 2024-2025 بطريقة رائعة، إذ تُوج بلقبين هما دوري المؤتمر الأوروبي بعد الفوز على ريال بيتيس الإسباني 4-1، وكأس العالم للأندية في نسخته الموسّعة الأولى على حساب باريس سان جيرمان الفرنسي 3-0.