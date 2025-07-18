بلاتيني ضحية عملية سطو وسرقة جوائزه وميدالياته

تعرض منزل ميشيل بلاتيني رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم السابق، في كاسيس بمقاطعة بوش دو رون بمرسيليا للسطو صباح الجمعة، وسُرقت منه عدة جوائز وميداليات فاز بها خلال مسيرته.

ووقعت عملية السطو نحو الساعة الخامسة والنصف من صباح يوم الجمعة، بينما كان بلاتيني نائما في منزله، سمع لاعب يوفنتوس ومنتخب فرنسا السابق ضجيجًا قادمًا من الحديقة فنهض ليتحقق مما يحدث، وفي تلك اللحظة، رأى شخصًا ملثمًا أمام نافذة منزله، فهرب وفقا لما ذكره موقع أر م سي الفرنسي.

وأكد بلاتيني الفائز بالكرة الذهبية ثلاث مرات أن اللص سرق مقتنيات ثمينة منها نحو 20 كأسا وميدالية، وفُتح تحقيق في الحادث وأُسند إلى وحدة البحث التابعة لشرطة أوباني.

في حين لم يُعلّق مكتب المدعي العام في مرسيليا على هذه القضية بعد، فُتح تحقيقٌ في قضية سرقة مُشدّدة ورغم مواجهته المُفاجئة مع اللص، لم يُصَب بلاتيني بأذى، وهو في حالةٍ صحيةٍ جيدةٍ.

عشرات الجوائز والميداليات

فاز "بلاتيني" بجائزة الكرة الذهبية ثلاث مرات (1983، 1984، 1985)، وحقق كأس أوروبا مع يوفنتوس (1985).

ومع المنتخب الفرنسي، الذي كان مدربه أيضا، فاز بلاتيني ببطولة أوروبا عام 1984، ووصل إلى نصف نهائي كأس العالم مرتين (1982،عام 1986).