المغني الشهير سنوب دوغ يستثمر في كرة القدم

قال سوانزي سيتي المنافس في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي لكرة القدم -أمس الخميس- إن مغني الراب والمنتج الأميركي سنوب دوغ أصبح أحد مالكيه لينضم كاتب الأغاني إلى لاعب وسط كرواتيا لوكا مودريتش شريكا في ملكية النادي.

وتأتي هذه الأخبار بعد أيام قليلة من مساهمة سنوب دوغ في إطلاق القميص الأساسي الجديد لسوانزي والذي أثار تكهنات بأن فنان الهيب هوب سيكون له دور أكبر مع النادي.

وقال سنوب دوغ على موقع سوانزي سيتي على الإنترنت "عشقي كرة القدم معروف جيدا لكن الأمر خاص بالنسبة لي بانتقال عشقي إلى ملكية النادي مع سوانزي سيتي.

"تأثرت بقصة النادي والمنطقة كثيرا. إنها مدينة ونادي فخوران وينتميان للطبقة العاملة".

وفي أبريل/نيسان الماضي، انضم مودريتش للمستثمرين الأميركيين آندي كولمان وبريت كرافات ونايجل موريس وجيسون كوهين في هيكل ملكية سوانزي ويأمل النادي أن يتمكن المستثمر الأخير من المساعدة في تعزيز مكانته العالمية.

وربما ظهر سنوب دوغ على الساحة وهو يسأل "من أنا؟ (ما اسمي؟)، ولكن منذ ذلك الحين أصبح المغني (53 عاما) واحدا من أكبر الأسماء في عالم الموسيقى.

وقالت مجموعة مالكي سوانزي "إن قاعدة الجماهير العالمية الهائلة لسنوب ستساعدنا بالتأكيد. أوضح لنا طوال هذه العملية مدى سعادته باحتمال الانضمام للنادي.

"شارك سنوب علانية عشقه كرة القدم ورغبته في المشاركة في اللعبة، ونحن نتوقع أن تساعدنا مشاركته في تشكيل فريق تنافسي قدر الإمكان في الملعب".

وانضم سنوب دوج ومودريتش للنادي في محاولة للتغلب على الصعوبات المالية بعد أن سجل النادي خسارة قبل الضرائب بلغت 15.2 مليون جنيه إسترليني (20.39 مليون دولار) في السنة المالية الأخيرة.

وسيشارك سوانزي في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي الموسم المقبل إلى جانب نادي ريكسهام الويلزي، الذي انتفض من حالة الركود في الدوري الوطني تحت ملكية الممثل الكندي ريان رينولدز وزميله نجم هوليوود الأميركي روبرت ماكيليني.