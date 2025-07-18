الاتحاد الفلسطيني يدعم أبو علي ويطالب نظيره المصري بحمايته

رفض الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم ما أسماه "التشكيك في النوايا والهوية الوطنية" لوسام أبو علي مهاجم الأهلي في وسائل الإعلام المصرية حاليا وطالب هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري بالتدخل لتهدئة الأجواء.

وأعلن الأهلي بطل الدوري المصري الممتاز يوم الأحد الماضي غلق ملف رحيل أبو علي واستمراره مع الفريق حتى نهاية عقده الممتد لعام 2029.

لكن بعدها بأيام استبعد المهاجم الفلسطيني من بعثة الفريق المتجهة إلى تونس اليوم الجمعة لإقامة معسكر الإعداد للموسم الجديد بداعي عدم قيام اللاعب بإجراء القياسات البدنية والفحوصات الطبية في المواعيد المحددة بالإضافة إلى "غيابه عن التدريبات والجلسات العلاجية دون إذن".

وذكرت تقارير صحفية أن مهاجم منتخب فلسطين أبو علي (26 عاما) تلقى عدة عروض للرحيل في فترة الانتقالات الحالية، لكن الأهلي رفضها جميعا لقلة المقابل المادي، فيما يصر اللاعب الذي يحمل الجنسية الدانماركية والفلسطينية على الرحيل.

وأصدر الاتحاد الفلسطيني بيانا اليوم عبر حسابه على "إكس" بهذا الشأن قال فيه "يتابع الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم ببالغ القلق والأسف ما يتعرض له لاعب منتخبنا الوطني الأول وسام أبو علي من حملة إعلامية وجماهيرية غير مبررة عبر بعض المنصات الإعلامية المصرية ووسائل التواصل الاجتماعي في أعقاب مستجدات تتعلق بمسيرته مع النادي الأهلي".

وأكد البيان "نعتبر أن ما يُثار ضده سواء بالتشكيك في نواياه أو بالمس بشخصه وهويته الوطنية، أمر مرفوض جملة وتفصيلا، ويتعارض مع القيم الرياضية والمهنية التي تمثلها مؤسساتنا الرياضية العربية".

وأضاف البيان "إننا في الاتحاد الفلسطيني، نطالب الاتحاد المصري لكرة القدم ورئيسه هاني أبو ريدة بشكل شخصي بالتدخل لحماية اللاعب من هذه الحملات الإعلامية والجماهيرية، كما نطالب إدارة النادي الأهلي بتحمل مسؤولياتها كاملة في تهدئة الأجواء والدفاع عن لاعبيها وعدم تركهم عرضة لحملات الإساءة مهما كانت طبيعة الخلافات معهم".

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وتلقى الأهلي عرضا من كولومبوس كرو الأميركي للتعاقد مع اللاعب بدأ بـ4 ملايين دولار ووصل إلى 5.25 ملايين دولار بالإضافة إلى 750 ألف دولار مزايا إضافية و10% من عائد البيع، ورد الأهلي بأن المقابل المالي يجب ألا يقل عن 9.5 ملايين دولار بالإضافة إلى 2.5 مليون دولار مزايا إضافية.

وعرض الوصل الإماراتي التعاقد مع اللاعب مقابل 6 ملايين دولار بالإضافة إلى 20% من صافي عائد البيع، لكن الأهلي رفض العرض المالي ووصفه بأنه لا يتناسب مع إمكانيات اللاعب وطلبات النادي المالية.

وسجل أبو علي 19 هدفا في 34 مباراة مع الأهلي الموسم الماضي، من بينها ثلاثية في تعادل الفريق 4-4 مع بورتو البرتغالي في دور المجموعات لكأس العالم للأندية الشهر الماضي.