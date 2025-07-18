أغلى صفقات الميركاتو الصيفي منذ عام 2000

خلال يوليو/تموز وأغسطس/آب من كل عام، يشهد عالم كرة القدم فترة انتقالات صيفية نشطة وفيها تعمل الأندية على سد حاجاتها من اللاعبين في مراكز معينة والتخلص من آخرين زائدين على الحاجة.

وتتميز كل فترة انتقالات صيفية بإبرام صفقات تخطف الأضواء من البقية، سواء كانت لانتقال نجم كبير من فريق إلى آخر أو بسبب قيمتها المادية العالية جدا.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 غربلة في تشلسي.. 10 لاعبين يستعدون لمغادرة ستامفورد بريدج list 2 of 2 أكثر مشجعي الأندية تعرضا للاعتقال في البريميرليغ end of list

وفي فترة الانتقالات الحالية، تبرز صفقة انتقال الألماني الشاب فلوريان فيرتز، من باير ليفركوزن إلى ليفربول (بطل الدوري الإنجليزي الموسم الفائت) باعتبارها الأغلى حتى الآن إذ بلغت قيمتها حوالي 150 مليون يورو وفق تقارير عديدة.

يسُرنا الإعلان عن التعاقد مع فلوريان فيرتز قادمًا من باير ليفركوزن ✍️ pic.twitter.com/xxhRztLo77 — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) June 20, 2025

ويبدو من الصعب دفع مثل أو أكثر من هذا المبلغ في الفترة الحالية، لكن بالنظر إلى المفاجآت غير المتوقعة في كرة القدم فربما يتعين الانتظار حتى إغلاق نافذة الانتقالات من أجل إصدار حكم نهائي حول هذا الأمر.

وبالنظر إلى تاريخ الانتقالات الصيفية، فما زالت صفقة انتقال البرازيلي نيمار من برشلونة إلى باريس سان جيرمان هي الأغلى في تاريخ كرة القدم، حيث تمت عام 2017 مقابل مبلغ فلكي وصل إلى 222 مليون يورو.

وجاءت صفقة انتقال الفرنسي كيليان مبابي من موناكو إلى سان جيرمان عام 2018 في المركز الثاني، إذ تمت مقابل 180 مليون يورو.

وتاليا أغلى صفقة في كل سوق صيفية منذ عام 2000 إلى الآن:

2000: البرتغالي لويس فيغو من برشلونة إلى ريال مدريد مقابل 60 مليون يورو.

2001: الفرنسي زين الدين زيدان من يوفنتوس إلى ريال مدريد مقابل 77.5 مليون يورو.

2002: الإنجليزي ريو فيرديناند من ليدز يونايتد إلى مانشستر يونايتد مقابل 46 مليون يورو.

2003: الإنجليزي ديفيد بيكهام من مانشستر يونايتد إلى ريال مدريد مقابل 37.5 مليون يورو.

2004: الإنجليزي واين روني من إيفرتون إلى مانشستر يونايتد مقابل 37 مليون يورو.

2005: الغاني مايكل إيسيان من أولمبيك ليون إلى تشلسي مقابل 38 مليون يورو.

2006: الأوكراني أندريه شيفشينكو من ميلان إلى تشلسي مقابل 44 مليون يورو.

2007: الإسباني فيرناندو توريس من أتلتيكو مدريد إلى ليفربول مقابل 38 مليون يورو.

2008: البرازيلي روبينهو من ريال مدريد إلى مانشستر سيتي مقابل 43 مليون يورو.

2009: البرتغالي كريستيانو رونالدو من مانشستر يونايتد إلى ريال مدريد مقابل 94 مليون يورو.

2010: الإسباني دافيد فيا من فالنسيا إلى برشلونة مقابل 40 مليون يورو.

2011: الأرجنتيني خافيير باستوري من روما إلى باريس سان جيرمان مقابل 41 مليون يورو.

2012: البرازيلي تياغو سيلفا من ميلان إلى باريس سان جيرمان مقابل 42 مليون يورو.

2013: الويلزي غاريث بيل من توتنهام هوتسبير إلى ريال مدريد مقابل 101 مليون يورو.

2014: الأورغوياني لويس سواريز من ليفربول إلى برشلونة مقابل 80 مليون يورو.

2015: البلجيكي كيفين دي بروين من فولفسبورغ إلى مانشستر سيتي مقابل 76 مليون يورو.

2016: الفرنسي بول بوغبا من يوفنتوس إلى مانشستر يونايتد مقابل 105 ملايين يورو.

2017: البرازيلي نيمار دا سيلفا من برشلونة إلى باريس سان جيرمان مقابل 222 مليون يورو.

2018: الفرنسي كيليان مبابي من موناكو إلى باريس سان جيرمان مقابل 180 مليون يورو.

2019: البرتغالي جواو فيليكس من بنفيكا إلى أتلتيكو مدريد مقابل 127.2 مليون يورو.

2020: البرازيلي أرثور من برشلونة إلى يوفنتوس مقابل 80.6 مليون يورو.

2021: الإنجليزي جاك غيريلش من أستون فيلا إلى مانشستر سيتي مقابل 117.5 مليون يورو.

2022: البرازيلي أنتوني من أياكس أمستردام إلى مانشستر يونايتد مقابل 95 مليون يورو.

2023: الإكوادوري مويسيس كايسيدو من برايتون إلى تشلسي مقابل 133 مليون يورو.

2024: الأرجنتيني جوليان ألفاريز من مانشستر سيتي إلى أتلتيكو مدريد مقابل 75 مليون يورو.

2025: الألماني فلوريان فيرتز من باير ليفركوزن إلى ليفربول مقابل 150 مليون يورو.