5 مواقف طريفة في عروض تقديم الكؤوس بتاريخ كرة القدم

لم يكن ظهور الرئيس الأميركي دونالد ترامب في احتفالات تشلسي بكأس العالم للأندية المرة الوحيدة التي اتسمت فيها عروض الكؤوس بالغرابة.

فاجأ فريق إنزو ماريسكا باريس سان جيرمان بفوزه عليه بنتيجة 3-0 في نهائي البطولة، لكن اللحظة الأبرز كانت أثناء رفع الكأس عندما رفض ترامب مغادرة المنصة.

بعد حيرة واضحة، لا سيما من القائد ريس جيمس وكول بالمر، رفع الظهير الكأس غريبة الشكل في الهواء بينما كان ترامب يشاهد، وكان يبدو أشبه بجدة تائهة في سوبر ماركت.

خلال مونديال 2018 بروسيا وعد الرئيس فلاديمير بوتين بالترحيب بجميع مشجعي كرة القدم، ومرت البطولة دون جدل إلى حد كبير، لكنها شهدت إحدى اللحظات الأكثر طرافة عند تقديم الكأس.

ففي انفراجة ملعب لوجنيكي في موسكو، تجمع كبار الشخصيات على المنصة استعدادًا لتسليم كأس العالم لمنتخب فرنسا.

وبينما كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو (فيفا) يغرقان في المطر، ابتسم بوتين بينما كان شخص آخر يحمل مظلة فوق رأسه.

في عام 1950، احتضنت البرازيل النسخة الرابعة من كأس العالم، والأولى منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وكانت بالنسبة لمنتخب "السامبا" فرصة مثالية لتحقيق المجد.

في المباراة النهائية على ملعب ماراكانا، سجلت أوروغواي هدفين في الشوط الثاني لتفوز 2-1 أمام 173 ألف مشجع، معظمهم من أنصار البرازيل الغاضبين.

وسط تلك الأجواء المشحونة لم تتمكن أوروغواي من حمل كأس جول ريميه إلا لبضع ثوانٍ، حيث استعادت حقيبة تابعة للفيفا الكأس الثمينة وأخفتها في صندوق قبل اندلاع أي شجار.

