باستثناء مبابي ولونين.. لاعبو ريال مدريد يغيبون عن حفل وداع فاسكيز

غاب لاعبو ريال مدريد عن حفل تكريم وتوديع لوكاس فاسكيز في فالديبيباس، الخميس، واقتصر الحضور على لاعبين اثنين من زملائه فقط.

وانتهت مسيرة فاسكيز مع الميرينغي بعد عشر سنوات قضاها في ملعب سانتياغو برنابيو، وتوج خلالها بألقاب كثيرة محليا وأوروبيا.

ووفقا لصحيفة "ماركا" حضر الحفل اثنان من زملائه فقط هما الفرنسي كيليان مبابي والحارس الأوكراني أندري لونين، كما حضر البرازيلي مارسيلو، الذي لعب إلى جانبه لسبعة مواسم بقميص ريال مدريد.

بعد أن علم مبابي بوداع فاسكيز للنادي، أوقف إجازته وقرر المشاركة في حفل وداع زميله، مُظهرا احتراما وتضامنا يتجاوز حدود كرة القدم.

كان حضور مبابي مفاجئا للغاية، لأنه زامل لوكاس مدة عام فقط، لكن الحقيقة هي أن الاثنين تربطهما علاقة رائعة، وأن المهاجم أراد مرافقة لوكاس في آخر يوم له كلاعب في ريال مدريد، حسب صحيفة موندو ديبورتيفو.

بعد ساعات من الحفل، نشر مبابي رسالة للاعب عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي كتب فيها: "صديقي، سررتُ بمشاركة غرفة الملابس معك هذا الموسم. كنتَ دائما رائعا معي من أول يوم إلى آخر يوم. أسطورة داخل وخارج الملعب لأفضل نادٍ في العالم، أتمنى لك كل التوفيق في المستقبل. شكرا جزيلا لك على كل شيء".

Kylian Mbappé, Lunin and Lucas Vázquez'. 🥹 pic.twitter.com/xcrKK6ola8 — Madrid Xtra (@MadridXtra) July 17, 2025

انضم اللاعب الإسباني إلى النادي عام 2007، وتدرج في مستوياته قبل أن يخوض مباراته الأولى مع الفريق الأول عام 2015.

وانضم فاسكيز إلى ريال مدريد عام 2007 عندما كان يبلغ من العمر 16 عاما، وشارك لأول مرة مع الفريق الأول في عام 2015، بعد أن أمضى موسما على سبيل الإعارة في نادي إسبانيول.

وشارك اللاعب البالغ من العمر 34 عاما في 402 مباراة على مدار 10 سنوات مع لوس بلانكوس، وفاز بـ23 لقبا.

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ألقاب فاسكيز مع ريال مدريد:

دوري أبطال أوروبا (5 ألقاب).

(5 ألقاب). كأس العالم للأندية (5 ألقاب).

(5 ألقاب). كأس السوبر الأوروبي (4 ألقاب).

(4 ألقاب). الدوري الإسباني (4 ألقاب).

(4 ألقاب). كأس ملك إسبانيا (لقب واحد).

(لقب واحد). كأس السوبر الإسباني (4 ألقاب).

وقال فاسكيز في فيديو وداعي للجماهير نُشر على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي "كانت كل خطوة في مسيرتي بمثابة هدية، ومع مرور الوقت، أصبحت مدريد موطني. أغادر براحة بال، مدركا أنني بذلت قصارى جهدي".

وأضاف "لطالما كنت مدركا لمسؤولية وشرف ارتداء هذا الشعار، قد أغادر ريال مدريد، لكن ريال مدريد لن يتركني أبدا".