الخليفي يشيد بإنجازات سان جيرمان خلال الموسم الماضي

وجّه ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان رسالة إلى لاعبي النادي، أشاد فيها بالإنجازات الكبيرة التي حققوها الموسم الماضي، وفي مقدمتها التتويج بدوري أبطال أوروبا.

وقال الخليفي "أود أن أتوجه بالشكر لجميع أفراد عائلة باريس سان جيرمان مع ختام هذا الموسم الاستثنائي في تاريخ النادي".

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وأضاف "قد لا نستحضر اليوم بسهولة الصعوبات التي واجهتنا خلال هذا الموسم في مختلف البطولات وفي الكثير من الدول، التي نافسنا فيها أمام أقوى الفرق وأكبر التحديات. ومع ذلك، أثمرت روح التكاتف وسعينا الدؤوب لتحقيق ما فيه خير النادي عن موسم غير مسبوق في تاريخ باريس سان جيرمان".

وتابع "ستُخلّد ذاكرة كرة القدم فوزنا بلقب دوري أبطال أوروبا بتشكيلة هي ثاني أصغر فريق في تاريخ المسابقة، والأصغر في تاريخ النادي الباريسي، وذلك بعد تقديم أداءٍ استثنائي أثار إعجاب المعلقين في جميع أنحاء العالم".

وتوج النادي الباريسي بلقب دوري أبطال أوروبا بعد فوز ساحق بخماسية نظيفة على إنتر ميلان الإيطالي في المباراة النهائية بعد مشوار صعب أزاح فيه العديد من كبار أوروبا مثل ليفربول بطل الدوري الإنجليزي الممتاز.

ألقاب محلية

محليا فاز سان جيرمان بكأس فرنسا وكأس السوبر الفرنسي بعد تتويجه بطلا للدوري الفرنسي.

وقال الخليفي "حققنا ألقاب الدوري الفرنسي وكأس فرنسا وكأس السوبر الفرنسي، وغيرها من الإنجازات الرائعة في كرة اليد والجودو وكرة القدم النسائية وكرة القدم للشباب والرياضات الإلكترونية، إلى جانب مشاركة 26 رياضيا في الألعاب الأولمبية بباريس".

ورغم فشل سان جيرمان في التتويج بكأس العالم للأندية بعد خسارته أمام تشلسي بثلاثية نظيفة، أشاد الخليفي بالمستويات الكبيرة التي قدمها اللاعبون.

وقال "كُنا نطمح -بلا شك- إلى تحقيق اللقب العالمي أثناء مشاركتنا في كأس العالم للأندية التي استضافتها الولايات المتحدة الشهر الماضي، حيث قدّمنا أداءً مذهلا تفوقنا فيه على مجموعة من أقوى الأندية في العالم. ومع ذلك، نؤكد بأنّنا فخورون بما حققه اللاعبون وأفراد الطاقم الفني في وصافة البطولة بعد هذا الموسم الطويل والشاق على الجميع".

وأضاف "تأتي هذه الإنجازات بفضل مساهمات الجميع، الرؤساء واللاعبين والمدربين والمديرين الرياضيين وأفراد الطاقم الفني، ويطيب لي اليوم أن أخص بالذكر قسم كرة القدم لدينا في النادي وجميع الموظفين والشركاء والمدير الفني القدير لويس إنريكي، ولاعبونا الذين دافعوا عن هذه المؤسسة وحملوا اسم النادي كل يوم، وفي كل مباراة على أرض الملعب وخارجها".

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جمهور رائع

وأثنى الخليفي على دور المشجعين في مؤازرة ودعم الفريق خلال الموسم الماضي محليا وقاريا.

وقال "لا ننسى في هذا اليوم مشجعينا الرائعين، عشاق النادي في باريس وفرنسا وحول العالم، لا سيما أنّهم حرصوا على مرافقة الفريق في كل مدينة ودولة وتشجيعه في الملاعب وخارجها. لم يتوقف عشاق الفريق لحظة عن ترديد الأهازيج والإيمان بالفريق ودعمه حتى النهاية بصرف النظر عن النتيجة".

وأضاف "إنني أعتز بالنموذج الذي يقدمه مشجعو باريس سان جيرمان لعشاق كرة القدم في كل مكان، وأؤكد أنّ الاحتفالات التي تشاركناها في الشانزليزيه وملعب بارك دي برانس في شهر يونيو/حزيران الماضي ستبقى في ذاكرتنا إلى الأبد".

وختم بالقول "إن مشروعنا لا يقوم فقط على تحقيق الفوز اليوم أو غدا أو على المدى القصير، وإنّما نسعى إلى بناء مؤسسة قوية وقادرة على النجاح وكتابة التاريخ".