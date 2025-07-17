رياضة|الدوري الإنجليزي|المملكة المتحدة

من فيالي إلى ماريسكا المدربون الإيطاليون يصنعون تاريخ تشلسي

Enzo Maresca Claudio Ranieri Antonio Conte
من اليمين كونتي وماريسكا ورانييري (وكالات)
17/7/2025-|آخر تحديث: 22:20 (توقيت مكة)

عزز المدرب الإيطالي إنزو ماريسكا العلاقة التاريخية التي تجمع نادي تشلسي بكرة القدم الإيطالية، بعدما قاد الفريق اللندني لتحقيق لقبين كبيرين خلال موسم واحد، كان أبرزهما كأس العالم للأندية 2025، في أول نسخة من البطولة الجديدة بنظامها الموسّع، بعد فوز كاسح 3-0 على باريس سان جيرمان في النهائي.

هذا التتويج جعل ماريسكا أحدث فصول قصة الحب الطويلة بين تشلسي والمدربين الإيطاليين، والتي بدأت قبل أكثر من ربع قرن، فالميراث الإيطالي في "ستامفورد بريدج" ليس مجرد حضور على الخطوط الجانبية، بل سلسلة من النجاحات والبطولات التي خطّها 7 مدربين إيطاليين.

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بداية الحكاية مع فيالي

الراحل جيانلوكا فيالي كان أول من جمع بين شرف اللعب والتدريب في تشلسي، ونجح في قيادة الفريق لحصد 5 ألقاب، بينها كأس الكؤوس الأوروبية وكأس السوبر الأوروبي، واضعا حجر الأساس لثقة النادي بالمدرسة الإيطالية.

LONDON, ENGLAND - OCTOBER 23: Gianluca Vialli arrives for The Best FIFA Football Awards - Green Carpet Arrivals on October 23, 2017 in London, England. (Photo by Michael Steele/Getty Images)
جيانلوكا فيالي كان أول مدرب إيطالي يقود تشلسي (غيتي)

رانييري.. الأسلوب دون التتويج

جاء بعده كلاوديو رانييري، الرجل الذي أحبه الجمهور لأفكاره وخططه، لكنه لم ينجح في ترجمة أدائه إلى ألقاب خلال 4 سنوات من العمل.

Britain Football Soccer - Chelsea v Leicester City - Premier League - Stamford Bridge - 15/10/16 Leicester City manager Claudio Ranieri gestures Reuters / Peter Nicholls Livepic EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or "live" services. Online in-match use limited to 45 images, no video emulation. No use in betting, games or single club/league/player publications. Please contact your account representative for
رانييري لم يتوج ببطولات خلال 4 سنوات من العمل مع تشلسي (رويترز)

أنشيلوتي ودي ماتيو.. ملكا الإنجاز

الأسطورة كارلو أنشيلوتي دخل التاريخ من أوسع أبوابه في موسمه الأول (2009-2010)، حين قاد تشلسي لتحقيق الثنائية المحلية (الدوري والكأس).

أنشيلوتي حقق ثنائية الدوري وكأس إنجلترا في موسم 2009-2010 (غيتي)

تبعه روبرتو دي ماتيو الذي تسلّم الفريق في ظروف صعبة عام 2012، وحقق المجد الأوروبي بقيادة "البلوز" للفوز بأول لقب دوري أبطال أوروبا في تاريخ النادي، إلى جانب كأس الاتحاد الإنجليزي.

MUNICH, GERMANY - MAY 19: Roberto Di Matteo interim manager of Chelsea lifts the trophy in celebration after their victory in the UEFA Champions League Final between FC Bayern Muenchen and Chelsea at the Fussball Arena München on May 19, 2012 in Munich, Germany. (Photo by Mike Hewitt/Getty Images)
دي ماتيو قاد تشلسي للتتويج بدوري أبطال أوروبا عام 2012 (غيتي)

كونتي وساري.. الحدة والذكاء

تسلم أنطونيو كونتي دفة تدريب تشلسي عام 2016، وأعاد الفريق إلى القمة بإحراز الدوري الممتاز بأسلوبه الخططي الجريء (3-4-3).

Soccer Football - FA Cup Final - Chelsea vs Manchester United - Wembley Stadium, London, Britain - May 19, 2018 Chelsea manager Antonio Conte celebrates winning the FA Cup Action Images via Reuters/Andrew Couldridge
تشلسي توج بلقب الدوري الإنجليزي عام 2016 بقيادة الإيطالي كونتي (رويترز)

تلاه ماوريسيو ساري الذي قاد الفريق للتتويج بالدوري الأوروبي بعد سحق أرسنال في نهائي مثير، علما أن مسيرته مع الفريق اقتصرت على موسم وحيد.

Soccer Football - Premier League - Cardiff City v Chelsea - Cardiff City Stadium, Cardiff, Britain - March 31, 2019 Chelsea manager Maurizio Sarri before the match REUTERS/Russell Cheyne EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or
ماوريسيو ساري قاد تشلسي لحصد الدوري الأوروبي عام 2019 (رويترز)

ماريسكا.. العودة إلى القمة العالمية

بدأت حقبة إنزو ماريسكا مع تشلسي في يونيو/حزيران 2024، وتأقلم بسرعة في ستامفورد بريدج، مستفيدا من الخلفية الفلسفية التي اكتسبها من عمله مساعدا لبيب غوارديولا في مانشستر سيتي، ومن جيل شاب متعطش للنجاح.

ماريسكا توج مع تشلسي بكأس العالم للأندية 2025 (رويترز)

لم تكن البداية مثالية، لكن ماريسكا أنهى الموسم بسيناريو مثالي:

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  • التأهل إلى دوري الأبطال.
  • التتويج بدوري المؤتمر الأوروبي (4 -1 على ريال بيتيس).
  • التتويج بكأس العالم للأندية بعد أداء مذهل ضد باريس سان جيرمان.

بهذا الإنجاز، يصبح ماريسكا سابع مدرب إيطالي يقود تشلسي، ويضيف لقبين جديدين إلى سجل المدربين الطليان في النادي، الذين باتوا يملكون 13 بطولة باسمهم، مما يعزز الاعتقاد السائد في "ستامفورد بريدج" بأن الإيطاليين -خصوصا كمدربين- هم المعادلة الأساسية في نجاحات الفريق الأزرق.

المصدر: الجزيرة

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