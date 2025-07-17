من فيالي إلى ماريسكا المدربون الإيطاليون يصنعون تاريخ تشلسي

عزز المدرب الإيطالي إنزو ماريسكا العلاقة التاريخية التي تجمع نادي تشلسي بكرة القدم الإيطالية، بعدما قاد الفريق اللندني لتحقيق لقبين كبيرين خلال موسم واحد، كان أبرزهما كأس العالم للأندية 2025، في أول نسخة من البطولة الجديدة بنظامها الموسّع، بعد فوز كاسح 3-0 على باريس سان جيرمان في النهائي.

هذا التتويج جعل ماريسكا أحدث فصول قصة الحب الطويلة بين تشلسي والمدربين الإيطاليين، والتي بدأت قبل أكثر من ربع قرن، فالميراث الإيطالي في "ستامفورد بريدج" ليس مجرد حضور على الخطوط الجانبية، بل سلسلة من النجاحات والبطولات التي خطّها 7 مدربين إيطاليين.

بداية الحكاية مع فيالي

الراحل جيانلوكا فيالي كان أول من جمع بين شرف اللعب والتدريب في تشلسي، ونجح في قيادة الفريق لحصد 5 ألقاب، بينها كأس الكؤوس الأوروبية وكأس السوبر الأوروبي، واضعا حجر الأساس لثقة النادي بالمدرسة الإيطالية.

رانييري.. الأسلوب دون التتويج

جاء بعده كلاوديو رانييري، الرجل الذي أحبه الجمهور لأفكاره وخططه، لكنه لم ينجح في ترجمة أدائه إلى ألقاب خلال 4 سنوات من العمل.

أنشيلوتي ودي ماتيو.. ملكا الإنجاز

الأسطورة كارلو أنشيلوتي دخل التاريخ من أوسع أبوابه في موسمه الأول (2009-2010)، حين قاد تشلسي لتحقيق الثنائية المحلية (الدوري والكأس).

تبعه روبرتو دي ماتيو الذي تسلّم الفريق في ظروف صعبة عام 2012، وحقق المجد الأوروبي بقيادة "البلوز" للفوز بأول لقب دوري أبطال أوروبا في تاريخ النادي، إلى جانب كأس الاتحاد الإنجليزي.

كونتي وساري.. الحدة والذكاء

تسلم أنطونيو كونتي دفة تدريب تشلسي عام 2016، وأعاد الفريق إلى القمة بإحراز الدوري الممتاز بأسلوبه الخططي الجريء (3-4-3).

تلاه ماوريسيو ساري الذي قاد الفريق للتتويج بالدوري الأوروبي بعد سحق أرسنال في نهائي مثير، علما أن مسيرته مع الفريق اقتصرت على موسم وحيد.

ماريسكا.. العودة إلى القمة العالمية

بدأت حقبة إنزو ماريسكا مع تشلسي في يونيو/حزيران 2024، وتأقلم بسرعة في ستامفورد بريدج، مستفيدا من الخلفية الفلسفية التي اكتسبها من عمله مساعدا لبيب غوارديولا في مانشستر سيتي، ومن جيل شاب متعطش للنجاح.

لم تكن البداية مثالية، لكن ماريسكا أنهى الموسم بسيناريو مثالي:

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التأهل إلى دوري الأبطال.

التتويج بدوري المؤتمر الأوروبي (4 -1 على ريال بيتيس).

التتويج بكأس العالم للأندية بعد أداء مذهل ضد باريس سان جيرمان.

بهذا الإنجاز، يصبح ماريسكا سابع مدرب إيطالي يقود تشلسي، ويضيف لقبين جديدين إلى سجل المدربين الطليان في النادي، الذين باتوا يملكون 13 بطولة باسمهم، مما يعزز الاعتقاد السائد في "ستامفورد بريدج" بأن الإيطاليين -خصوصا كمدربين- هم المعادلة الأساسية في نجاحات الفريق الأزرق.