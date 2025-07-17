فينيسيوس عن تمثاله الشمعي: إنه يشبهني كثيرا

كشف النجم البرازيلي فينسيوس جونيور لاعب ريال مدريد عن تمثال شمعي بالحجم الحقيقي له في ماركيز دي سابوكاي سامبودرومو في ريو دي جانيرو الخميس، تزامنا مع عيد ميلاده الـ25.

ويُقدّم التمثال الشمعي اللاعب مرتديا زيّ المنتخب البرازيلي، ويده اليمنى مرفوعة إلى قلبه ويده اليسرى مرفوعة إلى الأعلى.

وسيُعرض تمثال فينيسيوس في مركز تسوق في ساو غونسالو، بلدية ريو دي جانيرو مسقط رأس المهاجم ثم سيُنقل إلى نيويورك الأحد المقبل، ليقدم ضمن المجموعة الدائمة لمتحف مدام توسو.

ورافقه في حفل الكشف عن التمثال ميليتاو، زميله في ريال مدريد والمنتخب البرازيلي، بالإضافة إلى الممثل رافائيل زولو والمغني ليونون.

View this post on Instagram A post shared by Fabrizio Romano (@fabriziorom)

وأشار فينيسيوس، بحضور تمثاله، إلى أنها "أول مرة يُكشف عن تمثال كهذا في البرازيل، لطالما حلمت به"، كما قال اللاعب مازحا بشأن التصميم، قائلا: "لم أتخيل أبدا أن أرى نفسي بهذا القرب. إنه يشبهني كثيرا".

وأضاف جناح ريال مدريد "يسعدني أن أتمكن من الحضور إلى هنا واستلام تمثالي مع أشخاص يرغبون في رؤيتي بصحة جيدة. لم أتخيل يوما أن أصل إلى هذا الحد. كان حلمي الوصول إلى فلامنغو، وهو حلم بعيد المنال، ولكنه الأقرب. أن أصل إلى الفقراء والأحياء الفقيرة والسود، حيث يأتي الجميع للاحتفال بالكرنفال".