فرق تأهلت رسميا إلى كأس العالم للأندية 2029 منها عربيان

رغم فوزه بلقب كأس العالم للأندية 2025، إلا أن البلوز لم يتأهل بعد للنسخة المقبلة التي ستقام في 2029، بينما ضمن باريس سان جيرمان وصيف البطولة، مكانا بين أربعة فرق، ضمنت مكانها في مونديال الأندية المقبل.

واختتمت النسخة الأولى الموسعة التي شارك فيها 32 ناديًا الأحد الماضي بفوز تشلسي الإنجليزي على سان جيرمان بـ 3-0.

ومع تبقي أربع سنوات على انطلاق النسخة المقبلة من البطولة، أصبحت 4 فرق مشاركة معروفة فعلا.

بعد فوزه بدوري أبطال أوروبا في 31 مايو/أيار الماضي، ضمن باريس سان جيرمان فعلا تأهله إلى كأس العالم للأندية 2029. كما ستتم دعوة الأندية الثلاثة التي ستخلف النادي الباريسي تلقائيا للمشاركة في هذه البطولة.

وسيُدعى أيضا الأهلي السعودي وبيراميدز المصري، بفضل فوزهما بدوري أبطال آسيا وأفريقيا على التوالي الموسم المنصرم.

في انتظار البلد المضيف

أخيرًا، ستُرسل منطقة كونكاكاف نادي كروز أزول المكسيكي إلى النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية، وهو أحدث فائز بكأس دوري الأبطال 2025، أكبر بطولة في هذه المنطقة، وتشمل أميركا الشمالية والوسطى ومنطقة البحر الكاريبي.

كما سيُدعى الفائزون الثلاثة التالون، إضافة إلى الفائزين الثلاثة التاليين بدوري أبطال آسيا ودوري أبطال أفريقيا.

ستحصل المنطقة الأوروبية على 12 مقعدًا في كأس العالم للأندية المقبلة إضافة إلى الفائزين الأربعة بدوري أبطال أوروبا للفترة 2025-2028، ثم سيُختار الفائزون المتبقون بناءً على تصنيف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) كل أربع سنوات.

الحد الأقصى ناديان لكل دولة. الاستثناء الوحيد المحتمل، كما هو الحال مع البرازيل في نسخة 2025، هو أن يكون لدى الدولة الواحدة ثلاثة أو أربعة فائزين بالمسابقات القارية.

وتستضيف البطولة 32 فريقًا موزعة على النحو التالي:

الاتحاد الأوروبي لكرة القدم: 4 أبطال لدوري أبطال أوروبا و8 فرق بناء على تصنيف الأندية.

الكونميبول: 4 فائزين بكأس ليبرتادوريس وفريقان حسب الترتيب.

اتحادات كونكاكاف وآسيا وأفريقيا: 4 فرق لكل منهم.

اتحاد أوقيانوسيا لكرة القدم: فريق واحد.

الدولة المضيفة: فريق واحد