شاهد.. لامين جمال يستعين بأخيه الصغير للكشف عن قميصه رقم 10

حظي مقطع فيديو مؤثر نشره لامين جمال نجم برشلونة الإسباني الشاب بتفاعل كبير، بالتزامن مع تجديد عقده مع الفريق وحصوله على القميص رقم 10، الذي حمله العديد من الأساطير وفي مقدمتهم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وأقام نادي برشلونة -أمس الأربعاء- مراسم تجديد عقد لامين جمال (18 عاما) حتى عام 2031، ومنحه الرقم 10، ليشكل ذلك تتويجا لموسم رائع قدمه مع الفريق، إذ ساهم بتتويج الفريق بالثلاثية المحلية بعدما سجل 18 هدفا وقدم 25 تمريرة حاسمة.

ونشر اللاعب مقطع فيديو "عائلي ومؤثر" عبر حسابه الرسمي في "إنستغرام" مع أخيه الأصغر كين.

وظهر الطفل كيين وهو يلون قمصانا تاريخية لنادي برشلونة تحمل القميص رقم 10 منها قمصان دييغو أرماندو مارادونا، ورونالدينيو وميسي.

وقال لامين لكين "لكي ترتدي هذا القميص لا يكفي أن تلعب جيدا"، مضيفا "بعضهم صنع التاريخ"، كل ذلك بينما كان الطفل يناوله الرسومات بعد أن أتمّ تلوينها.

وتابع "هناك لاعبون كانوا يستمتعون باللعب"، ثم توقف عند صورة قميص ميسي وقال "أما هذا. فهو أفضل من رأيت".

وعندما وصل كيين إلى قميص يحمل اسم لامين قال اللاعب الشاب "دعني أراه. هذا؟ سأبذل كل ما بوسعي، أعدك، سأكتب قصتي الخاصة"، قبل أن يظهر والدا لامين جمال وهما يشاهدان هذه اللحظة.

في 27 مايو/أيار الماضي، وقّع جمال تمديد عقده حتى عام 2031، وكانت كل المؤشرات تُشير إلى تتويجه بالقميص الأسطوري رقم 10، لكن تم تأجيل تفعيل العقد وتصويره بالقميص رقم 10 لحين وصول عائلته وجدته، بالإضافة لتجاوزه السن القانوني لتوقيع العقد الموافق 13 يوليو/تموز الجاري.