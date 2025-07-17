شاهد.. تقليد احتفال رونالدو يتحول إلى كابوس للاعب برازيلي

تعرض مهاجم فريق غريميو برودينتي البرازيلي لكرة القدم لإصابة حادة عندما حاول أن يحتفل على طريقة البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد أن سجل هدفا لفريقه.

في ملعب أوتاسيليا باتريسيو أرويو، تعادل مونتي أزول وغريميو برودينتي 1-1 في كأس باوليستا، وافتتح الفريق المضيف التسجيل عن طريق ريدنر قبل أن يدرك الضيوف التعادل بواسطة كيسلي من ركلة جزاء.

ونفذ كيسلي ركلة جزاء ارتدت من حارس المرمى قبل أن يضعها في الشباك، وأثناء الاحتفال أمام مدرجات خالية من الجماهير حاول تقليد حركة النجم رونالدو الشهيرة لكنه أصاب ركبته أثناء قفزه.

انهار كيسلي على الأرض ممسكا بركبته من شدة الألم قبل أن يضطر إلى ترك الملعب قبل 15 دقيقة من نهاية المباراة، وتشير تقارير إعلامية برازيلية إلى أن المهاجم ربما تعرض لتمزق في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليسرى قد ينهي موسمه.

ورغم تعادله مع مونتي أزول، حافظ غريميو برودينتي على صدارة المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط بفارق نقطة عن مونتي أزول.

ويستضيف غريميو برودينتي في الجولة القادمة فريق نورويستي على ملعب برودينتاو، بينما يحل مونتي أزول ضيفا على أراكاتوبا.