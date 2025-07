بالفيديو.. ترامب يضع ميدالية في جيبه بعد نهائي كأس العالم للأندية

أظهر مقطع فيديو جديد لقطة طريفة للرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال المباراة النهائية لبطولة كأس العالم للأندية 2025، بين تشلسي الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي.

وأُسدل الستار على مونديال الأندية يوم الأحد الماضي بالمواجهة بين تشلسي وسان جيرمان على ملعب ميتلايف بولاية نيوجيرسي الأميركية، بحضور ترامب إلى جانب السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

ورصد مقطع فيديو جديد منتشر على مواقع التواصل الاجتماعي الرئيس الأميركي دونالد ترامب (79 عاما) وهو يضع ميدالية في جيبه أثناء مغادرته منصة التتويج بعد نهاية المباراة.

Trump really does pocket one of the football winners medals! He really does! pic.twitter.com/zrSyaSpizZ

— IvorB (@dib50511659) July 16, 2025