بالفيديو.. ترامب يضع ميدالية في جيبه بعد نهائي كأس العالم للأندية

أظهر مقطع فيديو جديد لقطة طريفة للرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال المباراة النهائية لبطولة كأس العالم للأندية 2025، بين تشلسي الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي.

وأُسدل الستار على مونديال الأندية يوم الأحد الماضي بالمواجهة بين تشلسي وسان جيرمان على ملعب ميتلايف بولاية نيوجيرسي الأميركية، بحضور ترامب إلى جانب السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

ورصد مقطع فيديو جديد منتشر على مواقع التواصل الاجتماعي الرئيس الأميركي دونالد ترامب (79 عاما) وهو يضع ميدالية في جيبه أثناء مغادرته منصة التتويج بعد نهاية المباراة.

Trump really does pocket one of the football winners medals! He really does! pic.twitter.com/zrSyaSpizZ — IvorB (@dib50511659) July 16, 2025

حدث ذلك بعد أن تم توزيع جميع الميداليات، حيث شوهد ترامب وهو لا يزال ممسكا بإحداها، وعقب نظرة تبادلها مع إنفانتينو، وضع الأول الميدالية في الجيب الداخلي لبدلته، ثم توجّها سويا لتسليم الكأس لقائد تشلسي ريس جيمس.

وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن الميدالية التي وضعها رئيس الولايات المتحدة في جيبه كانت فضية وعلّقت "ترامب يحتفظ أيضا بقطعة ثمينة أخرى"، في إشارة منها إلى تصريحاته التي أكد فيها أنه يحتفظ بالنسخة الأصلية من الكأس في مكتبه بالبيت الأبيض.

ولم تؤكد "فيفا" أو أي جهة رياضية رسمية حتى الآن ما قاله ترامب بشأن حصوله على النسخة الأصلية لكأس العالم للأندية.

وانتهت المباراة النهائية لكأس العالم للأندية بفوز عريض لتشلسي على سان جيرمان بثلاثة أهداف دون رد، ليصبح أول متوج للبطولة بنظامها الحديث بمشاركة 32 فريقا.

وتستعد الولايات المتحدة لاستضافة نهائيات كأس العالم للمنتخبات الصيف المقبل، بالشراكة مع دولتين أخريين هما المكسيك وكندا.

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وتُقام النسخة الـ23 من المونديال في الفترة ما بين 11 يونيو/حزيران 2026 حتى 19 يوليو/تموز من العام نفسه، بمشاركة 48 منتخبا.

ويعد المونديال المقبل هو أول نسخة في تاريخ كؤوس العالم يُقام في 3 دول، وبمشاركة هذا العدد من المنتخبات الوطنية.