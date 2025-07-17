دعوى قضائية ضد تشابي ألونسو مدرب ريال مدريد

يواجه تشابي ألونسو -مدرب ريال مدريد الجديد- مشكلة قضائية بسبب بناء قصر فخم في مدينة سان سيباستيان بإقليم الباسك، على أرض غير مصرّح بالبناء عليها بحكم قضائي سابق.

وقدّمت مجموعتان بيئيتان شكوى للنيابة العامة يوم 14 يونيو/حزيران الماضي ضد بلدية المدينة بتهمة الاستغلال وضد شركة "إكس إكس آي ترافارو" (Tavaro XXI) التي تديرها زوجة ألونسو بتهمة التعدي على أملاك عامة، حسب ما ذكرت صحيفة "ألباييس" الإسبانية.

وحسب ادّعاء المشتكين، فإن الترخيص البلدي مُنح بموجب تصريح مخالف لقانون الأراضي والتخطيط العمراني، حيث سمح ببناء "فيلا عصرية" في منطقة ريفية تتضمن سردابا مساحته 500 متر مربع، وهو مخالف للمخطط العمراني للمدينة.

وأوضحت الصحيفة أن بلدية سان سيباستيان سمحت لعائلة ألونسو ببناء قصر فخم على قطعة أرض لا تمتلك مداخل خاصة بها، ولتجاوز هذه العقبة أذنت لهم مؤقتا باستخدام خاص لطريق بلدي بطول 300 متر يمتد إلى الطريق العام، وبات هذا الطريق غير مُتاح للاستخدام العام.

ويرى المدّعون بأن الترخيص المؤقت غير قانوني في الأساس، كما أن صلاحيته انتهت أواخر مارس/آذار الماضي، وبالتالي فهو الآن ملغى.

ورغم ذلك ما زالت عائلة ألونسو تستخدم الطريق البلدي كمدخل إلى القصر، ما يعني أن البلدية لم تستعد بعد سيطرتها على الطريق، كما لم تتوقف الشركة المملوكة للمقربين من مدرب ريال مدريد عن استخدامه لأغراضها الخاصة.

وتذكر الشكوى أن البلدية ارتكبت "مخالفة صريحة" بالسماح ببناء القصر بسقف مسطح، بينما تفرض اللوائح في تلك المنطقة الريفية اعتماد أسطح مائلة من جانبين أو ثلاثة أو أربعة جوانب، وهو أمر لا يزال خاضعا للبت القضائي.

وطالب المدعون النيابة العامة بالتحقيق في احتمال ارتكاب جريمة استغلال السلطة وجريمة أخرى ضد التخطيط العمراني من قبل البلدية، كما طالبوا باستدعاء أحد أعضاء المجلس البلدي للتحقيق، كونه المسؤول عن منح ترخيص استخدام الطريق البلدي، ولم يأمر باستعادة حيازته الحصرية للبلدية.

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كما طالبوا أيضا باستدعاء ناغوري أرانبورو زوجة ألونسو، بصفتها المديرة الوحيدة للشركة المذكورة، للتحقق ما إذا كانت هذه الشركة أو أي شخص مفوّض منها لا يزال يستخدم الطريق.

وتعاقد نادي ريال مدريد مع تشابي ألونسو في 25 مايو/أيار الماضي، لتدريب الفريق 3 مواسم، تنتهي في 30 يونيو/حزيران 2028.

وقاد ألونسو ريال مدريد في بطولة كأس العالم للأندية التي اختتمت مؤخرا في الولايات المتحدة، وودعها الفريق الملكي من الدور نصف النهائي بخسارة قاسية أمام باريس سان جيرمان الفرنسي (4-0).