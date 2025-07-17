تخريب جدارية لامين جمال في برشلونة بسبب "الأقزام"

تعرّضت جدارية موهبة البارسا لامين جمال التي أنجزها الفنان "تي في بوي" في أحد شوارع برشلونة لعملية تخريب.

وتمّ طلاء عمل الفنان تي في بوي (TVBoy)، الذي رُسم تكريما للاعب الشاب في عيد ميلاده الـ18، باللون الأحمر.

قبل أيام قليلة، رسم تي في بوي جدارية للامين جمال في حي غراسيا تكريما له، ولكن في الساعات القليلة الماضية، تعرّضت اللوحة للتخريب، ولم يبقَ من الرسم الأصلي للفنان أي أثر تقريبا، وهو بالكاد يُرى تحت الألوان السوداء والبيضاء التي تُشوّش العمل الفني.

كانت اللوحة تُظهر جناح برشلونة الشاب في هيئة "سوبرمان"، مع استبدال حرف "S" في صدره بحرف "L"، في إشارة إلى اسمه الأول.

وحملت الجدارية عبارة "عندما تكون الإرادة قوية، تصغر العقبات"، كانت الجدارية هدية عيد ميلاد مهاجم برشلونة والمنتخب الإسباني، لكن في الساعات القليلة الماضية، اختفى تقريبا أي أثر للعمل الفني، الموجود في شارع إسكوريال في حي غراسيا ببرشلونة.

لم يكن هذا أول عمل فني لتيفي بوي عن لامين جمال، لكنه كان العمل الوحيد الذي تعرض للتخريب في هذه الفترة القصيرة.

في الصيف الماضي، رسم اللاعب الشاب إلى جانب نيكو ويليامز ضمن حملة تطالب باحترام اللاعبين.

ويأتي هذا التصرف بعد أيام قليلة من الغضب الشعبي على جمال بعدما استأجر مجموعة من قصار القامة "الأقزام" في عيد ميلاده لأغراض ترفيهية.