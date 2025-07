الشرطة الهندية تكشف ملابسات وفاة سينغ "أسطورة الماراثون"

كشفت الشرطة في الهند ملابسات مصرع العدّاء المعمر فوجا سينغ البالغ من العمر 114 عاما، بعد تعرضه للدهس على إحدى الطرق السريعة.

وقالت إنه كان بالإمكان إنقاذ سينغ في حال تم نقله إلى المستشفى مباشرة بعد الحادث.

وتوفي العجوز الملقب "بأسطورة الماراثون" في الهند الاثنين الماضي بعد تعرّضه للدهس على الطريق السريع الوطني غالاندهار باثانكوت، بواسطة سيارة فورتشنر بيضاء مستعارة تحمل رقم تسجيل من البنجاب يقودها شاب بسرعة مفرطة.

وبعد يومين من الحادث، تمكنت الشرطة من إلقاء القبض على الشاب الذي دهس سينغ ويُدعى أمريتبال سينغ دهيلون (26 عاما) حيث هرب من المكان بدلا من نقله إلى المستشفى.

وبحسب محاضر الشرطة كان يمكن التعامل مع حالة سينغ لو أن السائق نقله إلى المستشفى بدلا من الهروب، علما بأنه ووجه بتهمة القتل غير العمد والقيادة المتهورة.

وفي اعترافاته أقر السائق الشاب بأنه هرب من المكان لشعوره بالخوف، ولم يكن يعلم بأن الشخص الذي صدمه هو فوجا سينغ.

وقال أثناء التحقيق معه "لم أتمكن من التوقف في الوقت المناسب لأن السيارة كانت مسرعة، وسينغ كان يعبر الطريق السريع، أدركت ما فعلته فقط عندما بثت القنوات التلفزيونية خبر الوفاة".

وفي المقابل، أكد أحد أبناء الضحية أن العائلة لم تكن لترفع دعوى قضائية ضد السائق لو توقف وساعد والده المصاب ونقله إلى المستشفى.

وقال هاربيندر أحد أبناء سينغ "لو نجا والدي لما لاحقنا السائق قضائيا.، كان عليه أن يتوقف ويقدّم له المساعدة".

وكان فوجا سينغ قد بدأ المشاركة في سباقات الماراثون عندما بلغ 89 من عمره بعد انتقاله إلى إنجلترا عقب وفاة زوجته وابنه.

Fauja Singh, the world’s oldest marathoner, died at 114 after being hit by a car in his Punjab village. Known as the "Turbaned Tornado," he rose to fame at 89 by smashing records at the London Marathon and inspiring runners worldwide. pic.twitter.com/RgBX5JfgFf

— The Associated Press (@AP) July 15, 2025