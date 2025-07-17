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الشرطة الهندية تكشف ملابسات وفاة سينغ "أسطورة الماراثون"

British Indian marathon runner Fauja Singh, 101, and accompanied Indian runners wave to fans after finishing the 10-kilometer race of the Hong Kong Marathon February 24, 2013. Singh officially retires from competitive races after Sunday's marathon. REUTERS/Bobby Yip (CHINA - Tags: SPORT ATHLETICS)
العداء الهندي المعمر فوجا سينغ (وسط) توفي بعد تعرضه للدهس الاثنين الماضي (رويترز)
17/7/2025-|آخر تحديث: 23:47 (توقيت مكة)

كشفت الشرطة في الهند ملابسات مصرع العدّاء المعمر فوجا سينغ البالغ من العمر 114 عاما، بعد تعرضه للدهس على إحدى الطرق السريعة.

وقالت إنه كان بالإمكان إنقاذ سينغ في حال تم نقله إلى المستشفى مباشرة بعد الحادث.

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وتوفي العجوز الملقب "بأسطورة الماراثون" في الهند الاثنين الماضي بعد تعرّضه للدهس على الطريق السريع الوطني غالاندهار باثانكوت، بواسطة سيارة فورتشنر بيضاء مستعارة تحمل رقم تسجيل من البنجاب يقودها شاب بسرعة مفرطة.

The world's oldest marathon runner, 94-year-old Fauja Singh (C), gestures before the start of a short version of the 6 km International Marathon in Lahore, 30 January 2005. Singh, born in Indian Punjab and now residing in London, has the unique distinction of taking part in a record six full marathons in London, besides competing in similar events in other parts of the world. REUTERS/Mohsin Raza ZH/SH
فوجا سينغ بدأ بالمشاركة في سباقات الماراثون عندما بلغ 89 من عمره (رويترز)

وبعد يومين من الحادث، تمكنت الشرطة من إلقاء القبض على الشاب الذي دهس سينغ ويُدعى أمريتبال سينغ دهيلون (26 عاما) حيث هرب من المكان بدلا من نقله إلى المستشفى.

وبحسب محاضر الشرطة كان يمكن التعامل مع حالة سينغ لو أن السائق نقله إلى المستشفى بدلا من الهروب، علما بأنه ووجه بتهمة القتل غير العمد والقيادة المتهورة.

وفي اعترافاته أقر السائق الشاب بأنه هرب من المكان لشعوره بالخوف، ولم يكن يعلم بأن الشخص الذي صدمه هو فوجا سينغ.

وقال أثناء التحقيق معه "لم أتمكن من التوقف في الوقت المناسب لأن السيارة كانت مسرعة، وسينغ كان يعبر الطريق السريع، أدركت ما فعلته فقط عندما بثت القنوات التلفزيونية خبر الوفاة".

وفي المقابل، أكد أحد أبناء الضحية أن العائلة لم تكن لترفع دعوى قضائية ضد السائق لو توقف وساعد والده المصاب ونقله إلى المستشفى.

وقال هاربيندر أحد أبناء سينغ "لو نجا والدي لما لاحقنا السائق قضائيا.، كان عليه أن يتوقف ويقدّم له المساعدة".

وكان فوجا سينغ قد بدأ المشاركة في سباقات الماراثون عندما بلغ 89 من عمره بعد انتقاله إلى إنجلترا عقب وفاة زوجته وابنه.

وخاض سينغ أول ماراثون له بعد بضعة أشهر من التدريب وحقق أفضل رقم شخصي له بزمن قدره 5 ساعات و40 دقيقة في ماراثون تورنتو ووترفرونت عام 2003.

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وعام 2011 عاد سينغ إلى تورنتو وحينها أصبح أول شخص في المئة من عمره يُسجّل رسميا مكملا ماراثونا حيث أنهى السباق في زمن قدره 8 ساعات و11 دقيقة و6 ثوانٍ، أما آخر سباق خاضه فكان في هونغ كونغ عام 2013 وهو سباق لمسافة 10 كيلومترات.

وقال سينغ في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأميركية عندما بلغ من العمر 102 عام "الجري أعادني إلى الحياة حيث جعلني أنسى جميع صدماتي وأحزاني".

واللافت أكثر أن سينغ عانى أثناء طفولته في الهند من تأخر في المشي، إذ لم يكن قادرا على فعل ذلك حتى بلغ الخامسة من عمره بسبب ضعف في ساقيه.

ورغم هذه النجاحات لم يتم الاعتراف بإنجازاته رسميا من موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية بسبب عدم امتلاكه شهادة ميلاد، لكنه تلقى رسالة تهنئة من إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا الراحلة بمناسبة عيد ميلاده المئة.

المصدر: مواقع إلكترونية

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