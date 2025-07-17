السعودية تواجه العراق وقطر مع الإمارات في الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم

أسفرت قرعة الملحق الآسيوي المؤهل لنهائيات كأس العالم 2026 لكرة القدم -اليوم الخميس- بمقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بكوالالمبور عن مواجهات مثيرة ما بين المنتخبات العربية.

وتتواجه قطر مع الإمارات وعمان في المجموعة الأولى، بينما تلتقي السعودية والعراق وإندونيسيا في المجموعة الثانية.

وستقام مباريات الملحق في الفترة ما بين 8 و14 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، على أن يستضيف ملعب الثمامة بقطر مباريات المجموعة الأولى، في حين تجرى مباريات المجموعة الثانية بملعب جامعة الملك سعود بالسعودية.

وحسب نظام التصفيات فإن متصدر كل مجموعة يتأهل مباشرة إلى كأس العالم، في حين يتواجه صاحبا المركز الثاني في كل مجموعة، ذهابا وإيابا ليتأهل الفائز منهما إلى ملحق ما بين القارات الذي سيلعب في مارس/آذار المقبل، لتحديد آخر منتخبين متأهلين إلى كأس العالم.

وكانت 6 منتخبات آسيوية قد ضمنت تأهلها إلى كأس العالم 2026 وهي أستراليا، اليابان، إيران، أوزبكستان، كوريا الجنوبية، والأردن. وقد بات من المؤكد أن يرافق الأردن منتخبا عربيا آخر على الأقل من القارة الآسيوية باعتبار وجود قطر، والإمارات، وعمان، في مجموعة واحدة، إذ تبرز فيها حظوظ العنابي أكثر باعتباره صاحب الأرض والجمهور. وإذا استطاع منتخبا السعودية والعراق أن يتفوقا على إندونيسيا في المجموعة الثانية، فسيضمن ذلك للعرب مقعدا إضافيا في المونديال، خاصة أن المنتخب السعودي سوف يحظى بدعم جماهيره الكبيرة في الرياض.

وقد جاءت مباريات الجولات الثلاث لكل مجموعة كالتالي:

المجموعة الأولى:

الثامن من أكتوبر/تشرين الأول 2025: عمان/قطر. ملعب الثمامة، قطر.

11 أكتوبر/تشرين الأول 2025: الإمارات/عمان. ملعب الثمامة، قطر.

14 أكتوبر/تشرين الأول 2025: قطر/الإمارات. ملعب الثمامة، قطر.

المجموهة الثانية:

الثامن من أكتوبر/تشرين الأول 2025: إندونيسيا/السعودية. ملعب جامعة الملك سعود، الرياض.

11 أكتوبر/تشرين الأول 2025: العراق/إندونيسيا. ملعب جامعة الملك سعود، الرياض.

14 أكتوبر/تشرين الأول 2025: السعودية/العراق. ملعب جامعة الملك سعود، الرياض.

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يذكر أن قطر والإمارات كانتا في نفس المجموعة الأولى بالدور الثالث من التصفيات، إذ تفوق المنتخب الإماراتي في مباراتي الذهاب والإياب على المنتخب القطري، في حين التقت السعودية وإندونيسيا في نفس الدور عن المجموعة الثالثة، وفاز المنتخب الإندونيسي على أرضه 2-0 في مباراة الإياب بعدما فرض التعادل على المنتخب السعودي في الذهاب بنتيجة 1-1.