ليفربول يعرض 140 مليون يورو للتعاقد مع إيزاك مهاجم نيوكاسل

تواصل ليفربول رسميا مع نيوكاسل يونايتد بشأن ضم نجمه ألكسندر إيزاك، إلا أن بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لم يقدم عرضا رسميا للمهاجم السويدي.

وأعلن ليفربول أنه لم يقدم أي عرض رسمي، إذ يدرك تماما أن موقف نيوكاسل كان دائما أن إيزاك ليس للبيع، ومع ذلك، فقد كشفت إدارة "الريدز" عن خطتها لتقديم عرض بقيمة 140 مليون يورو لضم المهاجم السويدي.

ووفقا "لصحيفة نيويورك تايمز" لا يزال موقف نيوكاسل من إيزاك ثابتا على أنه ليس للبيع، ويأملون في إقناع اللاعب البالغ من العمر 25 عاما بتوقيع عقد جديد في سانت جيمس بارك.

وفي تطور مثير، أفادت التقارير أن ليفربول يسعى لضم هوغو إيكيتيكي إذا لم ينجح في إبرام صفقة مع إيزاك، علما أن نيوكاسل أيضا مهتم بمهاجم فرانكفورت المنشود هذا الصيف.

وذكر موقع "ترانسفير ماركت" الليلة الماضية، أن نيوكاسل على استعداد لتقديم عرض للفرنسي، لكن اهتمام ليفربول ربما يُفسد الصفقة إذا لم ينجح في الحصول على هدفه الرئيسي.

تحطيم الرقم القياسي

وشهد ليفربول نشاطا ملحوظا في سوق الانتقالات هذا الصيف بتعاقده مع 3 لاعبين هم: فلوريان فيرتز، وجيريمي فريمبونغ، وميلوس كيركيز.

وبتعاقده مع فيرتز من باير ليفركوزن مقابل مبلغ أولي قدره 125 مليون يورو، حطم "الريدز" رقمه القياسي في سوق الانتقالات وفي أكبر صفقات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفي حال تجاوزت صفقة ضم المهاجم السويدي 140 مليون يورو سيتعدى إنفاقهم هذا الصيف حاجز 350 مليون يورو.