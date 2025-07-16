نصف مليون دولار إضافي للاعبي تشلسي بعد الفوز بكأس العالم للأندية

كشفت تقارير صحفية أن لاعبي تشلسي سيحصلون على حوالي 468 ألف دولار مكافأة لكل واحد منهم بعد فوزهم بكأس العالم للأندية.

ووفقا لصحيفة " تلغراف سبورت"، يستعد تشلسي ولاعبوه للاستفادة أكثر من فوزهم بكأس العالم للأندية، رغم حصولهم على أكثر من 113 مليون دولار جوائز مالية.

ومن المتوقع أن يحصل لاعبو تشلسي على مكافآت في حدود 468 ألف دولار لكل لاعب بعد تتويجهم باللقب إثر فوزهم على سان جيرمان 3-صفر في نهائي البطولة.

رعاة جدد

إلى جانب ذلك يتطلع البلوز إلى زيادة في رعاة القميص بقيمة 133 مليون دولار بعد فوزهم بكأس العالم للأندية.

وأفادت مصادر مطلعة في قطاع صناعة الرياضة لصحيفة "تليغراف سبورت" أن تشلسي كان يُجري محادثات مع شركتين العام الماضي بشأن رعاية قمصانه، لكن الصفقات الطويلة الأجل المطروحة بلغت قيمتها حوالي 53.55 مليون دولار سنويا.

وارتفع هذا الرقم الآن إلى 80.32 مليون دولار سنويا، ويُقال إن النادي يُجري محادثات مع 7 إلى 10 شركات عالمية كبرى بشأن رعاية طويلة الأجل.

ومن غير الواضح ما إذا كان من الممكن التوصل إلى اتفاق في الوقت المناسب مع انطلاق موسم الدوري الإنجليزي الممتاز، إلا أن هناك تفاؤلاً بأن تشلسي سيوافق على رعاية لقميصه في الوقت المناسب، بحيث تتمكن الشركة الناجحة من وضع شعارها على قمصان اللاعبين في وقت ما من الموسم المقبل.