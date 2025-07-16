هل تعززت حظوظ لامين جمال بالكرة الذهبية على حساب ديمبيلي؟

اشتعل الصراع على جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2025 بعد خسارة باريس سان جيرمان الفرنسي أمام نظيره تشلسي الإنجليزي في نهائي كأس العالم للأندية.

وترى صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن هزيمة الفريق الباريسي أمام "البلوز" بثلاثية نظيفة، أعادت التوازن إلى سباق الجائزة بين اثنين من أكبر المرشحين للفوز بها وهما عثمان ديمبيلي نجم البي إس جي ولامين جمال جوهرة برشلونة.

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وقالت الصحيفة "يبدو أن سباق الكرة الذهبية لعام 2025 قد انحصر في اسمين بارزين هما ديمبيلي ولامين وإن كانت هناك أسماء أخرى ما زالت في المنافسة مثل رافينيا (لاعب برشلونة)".

وأضافت "هزيمة باريس أمام تشلسي في نهائي مونديال الأندية حوّل الزخم قليلا بعيدا عن ديمبيلي الذي كان يملك سابقا الحظوظ العليا".

وكان ديمبيلي قد قطع خطوة عملاقة نحو الفوز بالجائزة بعد أدائه المميز أمام بايرن ميونخ وريال مدريد في الأدوار الإقصائية من كأس العالم للأندية، وفيهما أظهر تألقا غير عادي، رغم غيابه عن دور المجموعات، لكنه اختفى تماما في النهائي أمام تشلسي وبالتالي فرّط في إمكانية حسم الأمور لصالحه.

وسيصل ديمبيلي إلى الحفل المقرر يوم 22 سبتمبر/أيلول القادم بسجل حافل من البطولات إذ تُوج بـ4 ألقاب مع سان جيرمان وهي الدوري الفرنسي وكأس فرنسا وكأس السوبر الفرنسي ودوري أبطال أوروبا، وتبقى له بطولة أخرى هي كأس السوبر الأوروبي سيخوضها الشهر المقبل أمام توتنهام هوتسبير.

وفيما يتعلق بأرقامه الشخصية فقد سجّل ديمبيلي 35 هدفا وقدّم لزملائه 15 تمريرة حاسمة في 52 مباراة مع سان جيرمان في جميع البطولات.

أرقام لامين جمال

على الجهة المقابلة يبرز لامين جمال (18 عاما) كمنافس قوي لديمبيلي، إذ قاد برشلونة إلى التتويج بالثلاثية المحلية (الدوري، كأس الملك، السوبر) وجميعها على حساب الغريم ريال مدريد.

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لكن لامين أُقصي مع برشلونة من نصف نهائي دوري الأبطال بعد ملحمتين بين الذهاب والإياب ضد إنتر ميلان الإيطالي (6-7)، وبعدها خسر نهائي دوري الأمم الأوروبية مع منتخب إسبانيا أمام البرتغال بركلات الترجيح.

وعلى الصعيد الفردي هز لامين شباك المنافسين 18 مرة وقدم 25 تمريرة حاسمة لزملائه في 55 مباراة مع برشلونة بالموسم الماضي.

ورغم أن ديمبيلي يتقدّم بخطوة على لامين، لأن الأول تُوج بدوري الأبطال، فإن تألق الثاني في هذا العمر الصغير إلى جانب سلسلة الأرقام القياسية التي حطّمها مع النادي والمنتخب يجعله مرشحا قويا للكرة الذهبية كما تقول "موندو ديبورتيفو".

ولم تستبعد الصحيفة اسم رافينيا، إذ يملك عدد أهداف أكثر من لامين وحقق نفس الألقاب المحلية مع برشلونة، غير أنه "يفتقر إلى البريق الحاسم الذي يميّز دمبيلي وجمال".