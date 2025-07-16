موعد قرعة ملحق آسيا المؤهل إلى كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

تقام قرعة الدور الرابع من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم بمشاركة منتخبات إندونيسيا والعراق وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

بعد تأكيد 6 من أصل 8 مقاعد آسيوية مباشرة في نهائيات كأس العالم 2026 أصبحت المنتخبات الستة المتبقية الآن على أهبة الاستعداد لمعرفة طريقها إلى النهائيات العالمية.

موعد قرعة الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم 2026

تقام القرعة غدا الخميس 17 يوليو/تموز الجاري في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في العاصمة الماليزية كوالالمبور، وتنطلق الساعة العاشرة صباحا بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والعراق.

ويتأهل بعد ذلك صاحب المركز الثاني في كل قسم إلى الجولة الخامسة والأخيرة حيث ستحدد مباراتا الذهاب والإياب ممثل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في بطولة الملحق الفاصلة.

القنوات الناقلة لقرعة الملحق الآسيوي المؤهل لمونديال 2026

وسيبث الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مراسم القرعة بشكل مباشر عبر منصته على يوتيوب.

مستويات المنتخبات

المستوى الأول: قطر، السعودية.

المستوى الثاني: العراق، الإمارات

المستوى الثالث: سلطنة عمان، إندونيسيا.

من بين هذه الدول الست، تتنافس عُمان وحدها، بقيادة المدرب الجديد كارلوس كيروش، على التأهل لكأس العالم لأول مرة. وتسعى إندونيسيا والعراق والإمارات العربية المتحدة إلى الظهور للمرة الثانية، بينما تتطلع قطر والسعودية إلى المشاركة في نسختين متتاليتين.

أين تقام تصفيات الملحق الآسيوي؟

أكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم استضافة قطر والسعودية لمباريات التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وستقام المباريات بنظام مركزي في الفترة ما بين 8 و14 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وسيتم تقسيم المنتخبات الستة، أصحاب المركزين الثالث والرابع من الدور الثالث الأخير من التصفيات الآسيوية، إلى مجموعتين من 3 فرق.

وسيضمن الفائزون بمجموعاتهم التأهل المباشرين المتبقيين إلى نهائيات كأس العالم.

المنتخبات الآسيوية المتأهلة لكأس العالم 2026

أستراليا

إيران

اليابان

الأردن

كوريا الجنوبية

أوزبكستان