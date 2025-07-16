لم يُخفِ المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو استياءه لعدم حضور المهاجم الكولومبي جون دوران اليوم الأول من التدريبات التحضيرية للموسم الجديد.

وفاجأ فريق فنربخشة، بقيادة مورينيو، جماهيره خلال فترة الانتقالات الصيفية بضمّ المهاجم الكولومبي جون دوران، الذي وصل إلى الدوري التركي الممتاز بعد 6 أشهر فقط من انتقاله من النصر السعودي مقابل 77 مليون يورو.

وعلى الرغم من الحماس الذي ساد إسطنبول لانضمام لاعب أستون فيلا السابق، فإن بداية دوران لم تكن جيدة مع فنربخشة، لدرجة أغضبت مورينيو.

وغاب اللاعب الكولومبي عن بداية تدريبات فنربخشة التحضيرية للموسم الجديد في البرتغال، مما أثار غضب مورينيو، الذي لم يستبعد أي عواقب محتملة.

ووجه مورينيو تهديدات واضحة في مؤتمر صحفي: "هذا تصرف غير محترم. هناك قواعد واضحة هنا، ومن لا يلتزم بها سيواجه عواقب. سنتحدث معه عند حضوره، إن حضر".

وهذه ليست المرة الأولى التي يُثار فيها الجدل حول دوران، الذي شهد خلال فترة لعبه مع أستون فيلا والنصر السعودي العديد من المواقف المتوترة داخل الفريق.

وسط هذه الضجة، تشير تقارير من تركيا إلى أن دوران سينضم إلى الفريق في البرتغال خلال أيام قليلة.