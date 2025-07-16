مبابي يدافع عن منح 5 ضباط مبالغ كبيرة والسلطات الفرنسية تحقق

فتحت السلطات الفرنسية تحقيقا رسميا مع 5 ضباط، تلقوا مبالغ مالية كبيرة من النجم الفرنسي كيليان مبابي بعد كأس العالم لكرة القدم 2022، وذلك على شكل "تبرع" مثير للجدل.

وبحسب ما كشفته صحيفة (ماركا) الإسبانية، نقلا عن الصحافة الفرنسية فإن جهاز مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والتهرب الضريبي، أثبت حصول 4 ضباط على شيكات بنكية -صدرت في يونيو/حزيران عام 2023، من حساب باسم مبابي- بقيمة 30 ألف يورو لكل واحد منهم، وحصل الضابط الخامس الذي يترأسهم على 60 ألف يورو.

وربطت التقارير بين المبالغ الدفوعة وظهور الضابط الأخير مع مبابي في بعض رحلاته الخارجية ومنها إلى الكاميرون مسقط رأس والده.

ورد نجم ريال مدريد ببيان رسمي أوضح فيه أنه تبرع بمكافأته عن المشاركة في مونديال قطر للمسؤولين عن أمن اللاعبين، ومختلف الجمعيات الخيرية.

وقال النجم الفرنسي إنه استشار محاميه الضريبي وأكد له أن ذلك "وفقا للقواعد وروح القانون، الذي يسمح للاعب بالتعبير عن امتنانه لمن يعملون خلف الكواليس".