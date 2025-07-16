كريمونيزي يمنح حفيد موسوليني فرصة اللعب بالدوري الإيطالي

سيلعب رومانو بينيتو فلورياني موسوليني، حفيد الديكتاتور الإيطالي بينيتو موسوليني، في الدوري الإيطالي الدرجة الأولى بعد إعارته من نادي لاتسيو إلى نادي كريمونيزي.

وعاد كريمونيزي إلى دوري الأضواء بعد عامين من مغادرته، وسيخوض موسمه التاسع على هذا المستوى.

وضمن النادي اللومباردي الذي احتل المركز الرابع في نهاية الموسم العادي، صعوده بفوزه على لا سبيتسيا 1-0 في نهائي ملحق الصعود، ولحق بساسولو وبيزا إلى الدرجة الأولى التي غادرتها أندية مونتسا وفينيتسيا وإمبولي.

تألق الظهير الأيمن -الذي وصل على سبيل الإعارة إلى كريمونيزي مع خيار الشراء- في الموسم الماضي في دوري الدرجة الثانية الإيطالي حيث لعب مع يوفي ستابيا.

حفيد "الدوتشي" غير مهتم بالسياسة

وُلد الجناح في روما في 27 يناير/كانون الثاني 2003، وبدأ مسيرته الكروية في العاصمة، حيث بدأ في أكاديمية روما للشباب قبل أن ينضم إلى لاتسيو.

بعد مسيرة طويلة مع نادي "بيانكوسيليستي"، حيث فاز أيضا بكأس السوبر الإيطالي للشباب، لعب موسمه الاحترافي الأول مع بيسكارا في دوري الدرجة الثالثة الإيطالي في موسم 2023-2024، وشارك في 32 مباراة في الدوري والكأس.

وفي الموسم الماضي، انضم إلى يوفنتوس ستابيا، مساهما في نجاح الفريق بمشاركته في 37 مباراة (بما في ذلك مباراتا نصف النهائي ضد كريمونيزي)، مسجلا هدفا واحدا و3 تمريرات حاسمة، حسب ما أفاد الفريق.

وأوضح رومانو بينيتو فلورياني موسوليني، البالغ من العمر (22 عاما)، في صحيفة "غازيتا" أنه يريد أن يُدعى رومانو موسوليني، وليس رومانو فلورياني.

واعترف رومانو الابن الثالث لمورو فلورياني والسياسية السابقة أليساندرا موسوليني بأنه لا يهتم بالسياسة رغم أن جده الأكبر هو الدكتاتور الفاشي الإيطالي بينيتو موسوليني، الذي شغل منصب رئيس وزراء إيطاليا من عام 1922 إلى عام 1943، بعد انقلاب فاشي.

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وأعدم موسوليني في 28 أبريل/نيسان 1945 مع عشيقته كلارا بيتاتشي.