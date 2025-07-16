شركة أميركية تسعى للاستثمار في نادي أتلتيكو مدريد

تجري شركة الاستثمار المباشر "أبولو غلوبال مانجمنت"، التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها، محادثات مع المساهم الرئيسي في أتلتيكو مدريد بشأن صفقة محتملة للاستثمار في الفريق المنافس بدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

وكانت صحيفة "إكسبانسيون" الإسبانية أول من نشرت هذا النبأ اليوم الأربعاء.

وشرع النادي في تنفيذ مشروع رياضي وترفيهي بقيمة 800 مليون يورو (929 مليون دولار) حول ملعبه متروبوليتانو في مدريد.

وسيرصد النادي حوالي 200 مليون يورو للمشروع، ومن المتوقع أن يستكمل باقي المبلغ مستثمرون من القطاع الخاص، وفقا لما ذكرته إكسبانسيون.

وفي حين أن المحادثات بين النادي وأبولو بدأت بالتركيز على تمويل مشروع أتلتيكو مدريد، فإن الشركة الأميركية مهتمة الآن بحصة في شركة أتلتيكو هولدكو التي تمتلك غالبية أسهم النادي وفقا لأحد المصادر الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته.

وقال هذا المصدر إنه لا يوجد عرض ملموس على الطاولة، وهناك صناديق أخرى مهتمة بالحصول على حصة في أتلتيكو هولدكو، مضيفا أن الصفقة قد تصل قيمتها إلى 3 مليارات يورو.

وقالت صحيفة إكسبانسيون إن الشركة الأميركية ستحصل على حصتها من خلال زيادة رأس مال شركة أتلتيكو هولدكو، ورفضت أبولو التعليق على هذا التقرير.

ويعد الرئيس التنفيذي للنادي ميغيل أنخيل جيل مارين هو المساهم الرئيسي في شركة أتلتيكو هولدكو بحصة تزيد عن 50%.