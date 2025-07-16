شاهد.. مصارع فنون قتال مختلطة ينجو بأعجوبة من محاولة قتل بسلاح ناري

تعرض المصارع الداغستاني تيمور خيزرييف، المنتمي لدوري المصارعين المحترفين بأميركا، لمحاولة قتل بسلاح ناري من قبل رجليْن ملثمين أطلقا عليه النار عدة مرات في موقف سيارات بمبنى سكني بمدينة محج قلعة عاصمة داغستان الروسية مساء أمس الثلاثاء.

ونجا المصارع البالغ من العمر (29 عاما) بأعجوبة، لكنه اضطر إلى دخول المستشفى لتلقي العلاج من عدة إصابات في كتفه وصدره ويده، وهو في حالة مستقرة حاليًا وحياته ليست في خطر، بحسب موقع "آر إم سي" الفرنسي.

والتقطت كاميرات المراقبة تفاصيل الحادثة المُرعبة، فبينما كان الداغستاني يجمع أغراضه من صندوق سيارته قفز رجل من خلفه وأطلق النار عليه.

موقف شجاع من خيزرييف

خيزرييف -الذي يُعتبر أفضل مقاتل في وزن 66 كيلوغراما خارج بطولة يو إف سي لفنون القتال المختلطة- قاوم بقوة وأسقط مهاجمه أرضا قبل أن يصل شخص آخر مُقنع وأطلق النار على المصارع.

فرّ المهاجمان في سيارة، وهما يصرخان ويسبان الرياضي وعائلته، وتتوقع وسائل الإعلام المحلية أن يكون وراء هذه الحادثة تصفية حسابات شخصية.

وقال حساب "فيستنيك إم إم إيه" الروسي المتخصص في فنون القتال المختلطة "نصب رجلان ملثمان كمينا للبطل الروسي تيمور خيزرييف (18-0) في فناء مبنى سكني بشارع دانيالوف، وعند مغادرته السيارة، أطلق المهاجمون النار عليه وأصيب الرياضي بـ5 رصاصات مسدس… خيزرييف على قيد الحياة ويتلقى العلاج في المستشفى".

🚨В Махачкале расстреляли чемпиона PFL Тимура Хизриева (18-0). Двое в масках подкараулили Тимура во дворе жилого дома на улице Даниялова. Когда он вышел из гелендвагена, нападавшие открыли стрельбу. В спортсмена попали 5 пуль от травмата пистолета. Хизриев в операционной, жив. pic.twitter.com/KnUN4NYRKX — Вестник ММА (@VestnikMMA) July 15, 2025

وفتحت السلطات المحلية تحقيقا جنائيا، وتبحث عن 3 رجال على خلفية الكمين الذي استهدف مقاتل فنون القتال المختلطة.