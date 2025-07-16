شاهد.. مراوغة ساحرة من لامين جمال لزميليه في تدريبات برشلونة

خطف لامين جمال، نجم برشلونة، الأضواء بمراوغة ساحرة لزميليه غافي وروبرت ليفاندوفسكي خلال الحصة التدريبية الأولى للفريق استعدادا لانطلاقة الموسم الجديد في إسبانيا.

ونشرت الحسابات الرسمية لبرشلونة في منصات التواصل فيديو يُظهر مراوغة لامين جمال لغافي وليفاندوفسكي على جانب ملعب التدريبات الخاص بالفريق الكتالوني، قبل بدء التدريبات الجماعية.

وكما أظهر المقطع، تقدم جمال بالكرة بينما حاول غافي ثم ليفاندوفسكي اعتراضه، فراوغ الأول بخدعة أنيقة، فيما سقط الثاني أرضا وبدا عليه الذهول من مهارة زميله الشاب.

وعاد لامين بعد ذلك لمراوغة غافي مرة أخرى وكذلك فعل مع ليفاندوفسكي، الذي نجح هذه المرة في الحصول على الكرة منه.

وكانت هذه الحصة التدريبية الأولى للامين جمال بعد يوم واحد من احتفاله بعيد ميلاده الـ18، وعقب إجازة طويلة كانت حافلة بالنسبة للنجم الشاب.

Lamine doesn't make any sense pic.twitter.com/60c4lCpWIc — FC Barcelona (@FCBarcelona) July 15, 2025

وبدا اللاعب في حالة بدنية جيدة رغم طول فترة الإجازة، وهو ما أشاع حالة من التفاؤل لدى جماهير برشلونة التي تعول كثيرا عليه في الموسم الجديد 2025-2026، بعد تألقه في الموسم الماضي.

وقاد لامين جمال برشلونة إلى التتويج بالثلاثية المحلية (الدوري، كأس الملك، السوبر) وجميعها على حساب الغريم ريال مدريد، لكنه خرج من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على يد إنتر ميلان.

وعلى الصعيد الفردي سجل 18 هدفا وقدم 25 تمريرة حاسمة لزملائه في 55 مباراة مع برشلونة بالموسم الماضي، وهو أحد أبرز المنافسين على الفوز بجائزة الكرة الذهبية.