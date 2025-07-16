شاهد.. لامين جمال يقدم لوالده هدية باهظة الثمن

قدّم الشاب لامين جمال نجم برشلونة الإسباني هدية فاخرة لوالده منير نصراوي، في الحفل الذي أقامه اللاعب قبل يومين احتفالا بعيد ميلاده الثامن عشر.

وانتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي ظهر فيه جمال وهو يُهدي والده خاتما فاخرا وفق وصف صحيفة "ماركا" الإسبانية.

حدث ذلك خلال عطلة نهاية الأسبوع في إسبانيا والتي أقام فيها جمال حفل عيد ميلاده الذي حضره ما يقرب من 200 مدعو، منهم مشاهير ومغنون ومؤثرون على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت الصحيفة، إن الخاتم الذي أهداه لامين لوالده لا يقل بريقا وفخامة عن الهدية التي تلقاها اللاعب من مغنٍ مشهور.

🎁Lamine Yamal le hizo un detalle a su padre, le regaló una sortija de diamantes💎💰 pic.twitter.com/qlmfTle9iC — YAMALSISMO (@YAMALSISMO) July 11, 2025

وقبل أيام من عيد ميلاده أهدى المغني الدومينيكاني المعروف باسم "إل ألفا" لامين جوهرة مذهلة تتجاوز قيمتها حاجز الـ400 ألف دولار.

وحسب مجلة "أولا" الإسبانية فإن الجوهرة عبارة عن سلسلة من الذهب والألماس من تصميم دار "تاغيا دايموندز" الشهيرة في نيويورك.

وزيّنت السلسلة بتفاصيل خاصة تشير إلى مسيرة لامين جمال، وكتب عليها إل ألفا "أفضل هدية لأفضل لاعب في العالم. تهانينا أيها الأسطورة".

وكشف المغني عن السعر الدقيق للهدية إذ بلغت 342 ألفا و121 يورو.